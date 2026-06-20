La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, visitó este viernes el cerro San Cosme, ubicado en el distrito limeño de La Victoria. La actividad tuvo como finalidad agradecer el apoyo recibido por parte de los vecinos durante la segunda vuelta electoral y mantener el contacto con la población que respaldó su candidatura.

La lideresa de Fuerza Popular recorrió nuevamente una zona que ya había visitado meses atrás en el marco de su campaña presidencial. Durante aquella etapa realizó encuentros directos con familias del sector como parte de una estrategia de acercamiento a los electores.

La presencia de Fujimori en San Cosme marcó su retorno a uno de los lugares donde desarrolló actividades proselitistas a inicios de año. En enero recorrió viviendas del sector y sostuvo conversaciones con residentes que anteriormente no habían apoyado a su agrupación política.

Según se informó, durante esas visitas la candidata invitó a algunos vecinos a participar como personeros en los comicios. Asimismo, buscó fortalecer la relación con sectores de la población que históricamente habían mostrado distancia con Fuerza Popular.





Agradece respaldo y asegura que esperará resultados oficiales

Durante su intervención ante los pobladores reunidos en el lugar, Fujimori señaló que su visita respondió al apoyo obtenido en las recientes elecciones. La candidata indicó que acudió para reconocer la confianza depositada en su candidatura.

“Hoy vengo a agradecer. A agradecer el apoyo, la confianza que me están dando. Vamos a esperar con prudencia el conteo de las últimas actas”, expresó.

La aspirante presidencial también se refirió a las prioridades que, según indicó, impulsará en caso de asumir el gobierno. Entre ellas mencionó acciones relacionadas con la seguridad ciudadana y la ejecución de proyectos de infraestructura.

“Pero quiero decirles, además, que estoy acá para ratificar mi compromiso: primero, en recuperar la seguridad, el orden y, en segundo lugar, para decirles que las obras se van a hacer”, aseguró.

El encuentro se desarrolló ante vecinos que se congregaron en la zona al conocer de su llegada. La actividad formó parte de las acciones realizadas por la candidata tras la jornada electoral mientras continúa el proceso de conteo de las actas pendientes.