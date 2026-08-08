La presidenta del Perú, Keiko Fujimori, felicitó este viernes a Abelardo de la Espriella por asumir la Presidencia de Colombia para el periodo 2026-2030. A través de un mensaje publicado en redes sociales, expresó su expectativa de fortalecer los vínculos entre ambos países durante la nueva administración colombiana.

La mandataria señaló que la llegada de De la Espriella al Gobierno colombiano abre una nueva etapa para la relación bilateral. Asimismo, manifestó su deseo de que el nuevo mandatario tenga éxito durante su gestión.

“Extiendo mis felicitaciones a @ABDELAESPRIELLA por asumir la presidencia de Colombia. En nombre del pueblo peruano, le deseo éxitos en esta nueva etapa y confío en que podremos fortalecer las relaciones de amistad y cooperación que siempre han unido a nuestras naciones”, escribió.

Extiendo mis felicitaciones a @ABDELAESPRIELLA por asumir la presidencia de Colombia. En nombre del pueblo peruano, le deseo éxitos en esta nueva etapa y confío en que podremos fortalecer las relaciones de amistad y cooperación que siempre han unido a nuestras naciones. 🇵🇪 🇨🇴 — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) August 7, 2026

El abogado colombiano asumió este viernes la Presidencia de Colombia para el periodo 2026-2030. La ceremonia se desarrolló en el Arena USC Carlos Andrés Pérez Galindo de la Universidad Santiago de Cali, en el departamento del Valle del Cauca.

La toma de mando tuvo como particularidad que se realizó fuera de Bogotá. El nuevo mandatario, de 48 años, inició así su gestión al frente del Gobierno colombiano.

De la Espriella cuenta con nacionalidad colombiana y estadounidense y ha expresado afinidad política con el expresidente de Estados Unidos Donald Trump. Su administración plantea una política de seguridad enfocada en combatir a las organizaciones guerrilleras y las redes vinculadas al narcotráfico.

En el ámbito internacional, el nuevo Gobierno colombiano contempla reforzar la cooperación con Washington en asuntos de seguridad y comercio. La ceremonia de investidura se realizó en Cali, una ciudad ubicada en el departamento del Valle del Cauca.