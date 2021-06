Más promesas. Con la segunda vuelta electoral cada más cerca, la candidata presidencial Keiko Fujimori (FP) suscribió ayer un nuevo compromiso denominado ‘Juramento por el Perú’, en el cual prometió -entre otros puntos- respetar la democracia y la Constitución, fortalecer las instituciones, luchar contra la corrupción y promover un gobierno abierto.

Durante el evento, Fujimori Higuchi pidió a los peruanos una nueva oportunidad, tras disculparse de nuevo por los errores cometidos en los últimos años.

Agregó que, tanto ella como su bancada, no estuvieron “a la altura de las circunstancias”, en referencia al papel obstruccionista que mostró la representación parlamentaria de su partido entre los años 2016 y 2019.

La firma del juramento tuvo como testigos al escritor Álvaro Vargas Llosa y al líder opositor venezolano Leopoldo López, además de exautoridades y miembros del equipo técnico de Fuerza Popular (FP). El escritor peruano Mario Vargas Llosa, premio nobel de literatura, participó en el evento mediante una grabación.

“Reconozco que en el pasado reciente mi partido y yo no estuvimos a la altura de las circunstancias; pero los errores cometidos, la injusta prisión que he vivido, me han dejado una profunda lección. Es por eso que, sin ninguna excusa, hoy pido perdón a todos y a cada uno de los que se hayan sentido afectados o defraudados por nosotros en algún momento. Y lo hago con humildad, sin ninguna reserva, porque sé muy bien que existen aún muchas dudas sobre mi candidatura”, declaró tras suscribir el documento de ocho puntos (ver infografía).

“Les pido a ustedes a todos los peruanos una oportunidad para poder reivindicarme con el lenguaje de los hechos, porque es la única manera de reparar los errores cometidos”, añadió.

MEA CULPA. Fujimori reiteró que “existe el riesgo de que el comunismo llegue al poder para intentar perpetuarse”, en alusión a su contendor de Perú Libre, Pedro Castillo Terrones.

En ese sentido, invocó a la ciudadanía a “deponer sus diferencias”.

“Soy consciente de que existen reservas a mi candidatura, por una serie de hechos y antecedentes. Es por eso que los convoco hoy en Arequipa, ciudad donde no tengo apoyo mayoritario, a tratar de esclarecer estas dudas y darle a los peruanos garantías de un comportamiento democrático”, manifestó.

En la actividad, Fujimori agradeció la presencia de los integrantes de su equipo técnico Luis Carranza, Hernando Guerra García, Máximo San Román y Carlos Neuhaus, así como la candidata a segunda vicepresidencia Patria Juárez, el expremier Pedro Cateriano, los exministros Raúl Diez Canseco y Daniel Córdova, además de Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López

Tras su actividad en la Mansión del Fundador, la candidata continuó con sus actividades proselitistas en otros puntos de Arequipa. Por la noche retornó a Lima.

ADVERTENCIA. Previo a la suscripción de un nuevo compromiso ciudadano por parte de Fujimori, se emitió un video en el que Mario Vargas Llosa manifestó sus razones a favor de dicha candidatura, y advirtió sobre los riesgos de un eventual gobierno de Pedro Castillo.

Recordó que ha sido uno de los peruanos que “ha censurado de manera más crítica y sistemática al señor (Alberto)Fujimori” desde el autogolpe del 2 de abril de 1992; y, sin embargo, en estas elecciones votará por su hija. “He pedido a mis compatriotas que hagan lo mismo”, resaltó.

“¿Qué es lo que ha ocurrido, entre tanto, para que yo cambie de manera de pensar? Creo que la razón es que si nosotros elegimos al señor Castillo en esta segunda vuelta, probablemente ya no haya más elecciones libres en la historia del Perú”, advirtió el nobel de literatura.

Asimismo, sostuvo que desde el partido del lápiz, tanto Pedro Castillo como algunos de sus congresistas electos, han manifestado su intención de perpetuarse en el poder. El escritor agregó que, por estas circunstancias, el actual proceso electoral sería “el más importante de la historia del Perú”.

“Creo que Keiko Fujimori representa, en estas elecciones, la libertad y el progreso. Y creo que Castillo, la dictadura y el atraso”, puntualizó nuestro laureado escritor.

[NOTA DEL IMPRESO DE DIARIO CORREO 1 DE JUNIO 2021. PÁGINAS 2 Y 3]