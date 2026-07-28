La presidenta electa Keiko Fujimori llegó la mañana de este martes al Palacio de Torre Tagle, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, dando inicio a las actividades oficiales de la Transmisión de Mando Supremo 2026.

A su arribo al histórico inmueble, ubicado en el Centro de Lima, Fujimori saludó brevemente a los periodistas y luego ingresó sin brindar declaraciones. En el lugar fue recibida por el designado ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, quien encabezará la Cancillería durante el nuevo gobierno.

Recibirá las máximas condecoraciones de la Cancillería

Como parte del protocolo oficial, la presidenta electa será distinguida con la Orden El Sol del Perú en el grado de Gran Collar, así como con la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos en el grado de Gran Cruz Especial.

Posteriormente, sostendrá reuniones bilaterales con los presidentes de Paraguay, Chile, Ecuador, Honduras y Bolivia, quienes llegaron al país para participar en la ceremonia de cambio de mando.

Asimismo, la Comisión de Anuncio del Congreso acudirá al Palacio de Torre Tagle para invitar formalmente a Fujimori a trasladarse al Palacio Legislativo, donde jurará al cargo de presidenta de la República.

Juramentación y primer mensaje presidencial

Según el cronograma oficial, Keiko Fujimori prestará juramento alrededor de las 12:45 p. m. ante el Pleno del Congreso de la República.

Tras asumir oficialmente el cargo, ofrecerá su primer mensaje a la Nación, en el que presentará los principales lineamientos y prioridades de su gestión para el periodo 2026-2031.

Asistirán jefes de Estado y altas autoridades

La ceremonia de Transmisión de Mando contará con la presencia del rey Felipe VI de España y de los presidentes Daniel Noboa (Ecuador), José Antonio Kast (Chile), Yamandú Orsi (Uruguay), José Raúl Mulino (Panamá), Santiago Peña (Paraguay) y Rodrigo Paz (Bolivia).

También participará el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, quien asistirá en representación del presidente Donald Trump.