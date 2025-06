Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, afirmó en una entrevista con EFE que su prioridad de cara a las elecciones generales de Perú en 2026 es construir alianzas con otros partidos, incluso si ello implica renunciar a su candidatura presidencial.

“Yo no descarto la posibilidad de ceder la candidatura presidencial a otro líder de otro partido, ni a otro líder de mi propio partido”, declaró Fujimori durante su participación en el congreso anual del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) en Sevilla. Aseguró que, para lograr consensos, es necesario anteponer el interés del país sobre las aspiraciones personales.

Aunque reconoció que la mayoría de su partido espera que asuma la candidatura, Fujimori señaló que busca “agotar esta primera vía de consenso” antes de tomar una decisión definitiva. Sin embargo, evitó revelar con qué formaciones políticas mantiene diálogos.

Plazos y proceso judicial

Fujimori mencionó que las posibles alianzas deberán anunciarse a más tardar a fines de julio, en línea con los plazos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que estableció el 2 de agosto de 2025 como fecha límite para inscribir coaliciones.

Respecto a su situación legal, la líder fujimorista admitió que “lo ideal” sería esperar el fallo del Tribunal Constitucional sobre el caso ‘Cócteles’, que investiga presunta financiación irregular en sus campañas de 2011 y 2016.

No obstante, afirmó que su decisión electoral no dependerá del veredicto. “En la vida hay momentos en que tienes que tomar decisiones y eso he aprendido, a tener que tomar las cosas, saber cuáles son los riesgos, las oportunidades, las responsabilidades”, sostuvo.

El proceso judicial fue anulado en abril pasado, y el Ministerio Público debe reiniciar parte de la investigación, lo que podría prolongarse más de un año.

Las elecciones, convocadas por la presidenta Dina Boluarte para el 12 de abril de 2026, buscan reducir la polarización política en Perú. Una eventual segunda vuelta está programada para el 7 de junio del mismo año.