A una semana de las Elecciones Generales 2026, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se mostró segura de alcanzar la segunda vuelta y pidió a los indecisos que confíen en su propuesta.

En el dominical de Panorama, afirmó incluso que en los últimos 25 años ha gobernado el antifujimorismo, por lo que indicó que el Perú está en una situación crítica. "No he sido presidenta todavía; espero poder tener esa oportunidad", mencionó.

La candidata reconoció ser una de las figuras con mayor rechazo, pero destacó que ese indicador ha bajado sustancialmente según las últimas encuestas. “Espero la oportunidad de llegar a segunda vuelta y seguir comunicando cómo devolver la confianza a los ciudadanos”, dijo.

A los indecisos les hizo el llamado directo a observar los debates, leer las propuestas y evaluar cada una si son viables o no.

Entre sus propuestas, refirió impulsar la seguridad ciudadana y la defensa de la autonomía del Banco Central de Reserva para mantener la inflación bajo control.

Asimismo, recordó las obras de su padre. “Tengo la escuela y decisión política heredada de mi padre, Alberto Fujimori”, apuntó.