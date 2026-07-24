Peor, imposible. La presidenta electa, Keiko Fujimori, se pronunció ayer sobre la información que viene recibiendo en el contexto de la transferencia de gobierno. Sus conclusiones son negativas. Según ella, recibirá un aparato estatal en condiciones críticas pues los primeros reportes elaborados por su equipo muestran un escenario preocupante. Además, adelantó su agenda de sucesión.

Calamitoso

La lideresa de Fuerza Popular recordó que hay casi 60 personas lideradas por Marco Vinelli que están recogiendo toda la información “que no es muy buena”, de la situación en la que se encuentra nuestro país.

“Cuáles son, por ejemplo, los hospitales paralizados, qué medidas vamos a tomar y de cara a la inseguridad ciudadana, pues he pedido a los futuros ministros tener un Consejo de Ministros el día 29 de julio”, señaló.

Luego, fue al epicentro del problema. “Sí, vamos a hacer un reclamo de los últimos gobiernos, por supuesto, que nos están entregando el Estado de manera catastrófica. Los primeros informes que ya han ido llegando es realmente desolador, muy triste, por las obras paralizadas”, sostuvo.

Durante una transmisión en vivo en su página de Facebook en la que los usuarios le hacían consultas, agregó que “a partir del 29 de julio, los futuros ministros con los periodistas vamos a ir transmitiendo todos estos hallazgos y cuáles son los cambios que vamos a hacer”.

Riesgos

Asimismo, Fujimori identificó que existe un atraso estatal frente a los riesgos del fenómeno de El Niño.

“Estamos tarde porque en los últimos meses no se ha hecho nada (...) No vamos a poder cubrir los mil novecientos puntos de riesgo, pero iremos a los más importantes”, precisó.

De otro lado, narró que días atrás se reunió con el canciller Carlos Pareja para coordinar el protocolo de la juramentación presidencial y explicó los pormenores de esa reunión ante sus seguidores.

“Me ha contado los presidentes que están viniendo, el rey de España también, voy a recibir algunas delegaciones el día 27, propiamente el 28 voy a tener reuniones bilaterales, así se les llama, reuniones uno a uno con diferentes presidentes”, detalló .

Fujimori informó que al mediodía del 28 de julio será invitada por la Comisión de Anuncio del nuevo Congreso de la República para jurar al cargo.

“Así se le denomina a esta comisión integrada por diputados y senadores de diferentes bancadas”, precisó.

La próxima jefa de Estado también confirmó su participación en las actividades oficiales del día siguiente.

“El 29 participaremos en el desfile militar que es un evento que nos llena de orgullo y en la que además miles de peruanos nos acompañan no solamente físicamente, esta vez se va a llevar a cabo en la avenida Brasil, sino a través de las redes sociales y los medios de comunicación”, agregó.

Confirmados

Entre tanto, la posibilidad de que Elmer Cuba asuma el Ministerio de Economía cobró fuerza ayer luego de que la empresa cementera Unacem Corp S.A.A. informara su renuncia al directorio. Cuba será entonces el nuevo ministro de Economía y Finanzas.

Otro de los confirmados es Rafael Rey, que asumirá el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.