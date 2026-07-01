El Departamento de Estado de Estados Unidos envió un mensaje de felicitación a la lideresa de Fuerza Popular tras conocerse su condición de virtual presidenta del Perú.
Desde Washington reconocieron el resultado electoral y resaltaron su intención de mantener una relación cercana con la futura administración. A través de sus redes oficiales, expresaron su interés de continuar el trabajo conjunto en temas de seguridad, comercio y desarrollo económico.
“Estados Unidos felicita a la Presidenta Electa Keiko Fujimori por su victoria electoral. Esperamos con interés profundizar nuestra asociación de larga data y construir un futuro más seguro, más fuerte y más próspero para ambas naciones”, escribieron.
Respuesta de Keiko Fujimori
La lideresa de Fuerza Popular respondió al saludo del gobierno estadounidense a través de su cuenta oficial en la red social X. En su mensaje agradeció al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio y expresó su disposición de trabajar con juntos y a fortalecer los vínculos entre ambos países.
“Estoy profundamente agradecida al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, por sus amables palabras. Espero trabajar junto a él, con el presidente Trump y con los miembros de su administración para seguir profundizando los lazos que han unido a nuestros países durante más de doscientos años. Estoy convencida de que trabajaremos con determinación para fortalecer la cooperación en materia de seguridad y promover mayores inversiones y oportunidades económicas en beneficio de nuestros pueblos”, escribió.