El Departamento de Estado de Estados Unidos envió un mensaje de felicitación a la lideresa de Fuerza Popular tras conocerse su condición de virtual presidenta del Perú.

Desde Washington reconocieron el resultado electoral y resaltaron su intención de mantener una relación cercana con la futura administración. A través de sus redes oficiales, expresaron su interés de continuar el trabajo conjunto en temas de seguridad, comercio y desarrollo económico.

“Estados Unidos felicita a la Presidenta Electa Keiko Fujimori por su victoria electoral. Esperamos con interés profundizar nuestra asociación de larga data y construir un futuro más seguro, más fuerte y más próspero para ambas naciones”, escribieron.

Respuesta de Keiko Fujimori

La lideresa de Fuerza Popular respondió al saludo del gobierno estadounidense a través de su cuenta oficial en la red social X. En su mensaje agradeció al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio y expresó su disposición de trabajar con juntos y a fortalecer los vínculos entre ambos países.

“Estoy profundamente agradecida al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, por sus amables palabras. Espero trabajar junto a él, con el presidente Trump y con los miembros de su administración para seguir profundizando los lazos que han unido a nuestros países durante más de doscientos años. Estoy convencida de que trabajaremos con determinación para fortalecer la cooperación en materia de seguridad y promover mayores inversiones y oportunidades económicas en beneficio de nuestros pueblos”, escribió.

I am deeply grateful to United States Secretary of State Marco Rubio for his kind words. I look forward to working with him, with President Trump, and members of the Trump Administration to continue to deepen the ties that have brought our countries together for more than two… — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) July 1, 2026