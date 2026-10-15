La presidenta Keiko Fujimori informó este jueves que sostuvo una conversación telefónica con la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, con el propósito de coordinar la repatriación y expulsión de ciudadanos venezolanos que permanecen en el Perú.

“Tuve una llamada con la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, para abordar la cooperación entre nuestros países, iniciar el apoyo a su plan Vuelta a la Patria, así como coordinar los procesos de expulsión del Perú de ciudadanos venezolanos indocumentados”, indicó la jefa de Estado en sus redes sociales.

Asimismo, la mandataria indicó que los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países trabajan en la coordinación de “los protocolos necesarios para concretar estos procesos por vía aérea, de manera ordenada y segura”.

Al cierre de su mensaje, Fujimori expresó su agradecimiento al Gobierno venezolano por su voluntad de “colaborar con el Perú”.

Tuve una llamada con la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, para abordar la cooperación entre nuestros países, iniciar el apoyo a su plan Vuelta a la Patria, así como coordinar los procesos de expulsión del Perú de ciudadanos venezolanos indocumentados. Nuestros cancilleres ya vienen coordinando los protocolos necesarios para concretar estos procesos por vía aérea, de manera ordenada y segura. Agradecí la disposición del Gobierno venezolano para colaborar con el Perú. — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) October 15, 2026

Keiko Fujimori anuncia nuevas medidas ante El Niño y llama a la unidad para afrontar sus efectos

La presidenta Keiko Fujimori anunció que acudirá al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) para dar a conocer medidas adicionales frente al fenómeno El Niño.

Durante una actividad en el Callao, advirtió que el país afrontará dificultades por este evento climático y sostuvo que la coordinación entre los peruanos será clave para responder a sus efectos.

“Yo sé que si trabajamos así, unidos, si enfrentamos esta adversidad con un solo puño, vamos a saber levantarnos y vamos a salir más fuertes como país”, afirmó durante el lanzamiento del recetario “Mar de Oportunidades”, realizado a bordo del Buque de Investigación Científica (BIC) Humboldt.

La mandataria también puso énfasis en la lucha contra la anemia y destacó el papel de las madres de los comedores populares, los comités del Vaso de Leche y las ollas comunes en la preparación de alimentos para sus comunidades.

“Hoy, como gobierno, además tenemos el reto de reducir la anemia, que está en un 40 %. La meta es que esta anemia baje por lo menos al 20 %”, señaló. La iniciativa cuenta con la participación de cocineros peruanos que comparten alternativas para preparar y conservar pescado.