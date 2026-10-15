El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, señaló que la decisión del Quinto Juzgado Constitucional de Lima refuerza sus críticas por los retrasos en la entrega del material electoral registrados durante la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026.

Durante una entrevista con Canal N, el burgomaestre expresó su satisfacción por la decisión judicial e instó a las autoridades electorales a considerar las observaciones planteadas por el órgano judicial.

Reggiardo sostuvo que el fallo judicial pone en evidencia, según su evaluación, las falencias en la organización de los comicios. Asimismo, resaltó que el juzgado aludió a la necesidad de reestructurar el sistema electoral.

“Lo cierto es que aquí ha habido una autoridad que ha ratificado lo que el alcalde de Lima en su momento presentó y eso para nosotros es sumamente satisfactorio”, expresó.

El burgomaestre consideró que la resolución judicial supone una advertencia para los organismos encargados de los comicios, a raíz de los inconvenientes reportados en la instalación de algunas mesas de votación.

“Yo creo que eso es lo más importante del pronunciamiento del Quinto Juzgado Constitucional”, aseguró Reggiardo, en alusión al llamado para implementar medidas que permitan reorganizar el sistema electoral.

Asimismo, Reggiardo recordó, además, que el Tribunal Constitucional admitió a trámite la demanda competencial que interpuso por este caso. Según explicó, busca impedir que hechos similares vuelvan a perjudicar el ejercicio del derecho al voto.

En ese sentido, el alcalde cuestionó que los organismos electorales queden al margen del control judicial ante situaciones que, desde su perspectiva, podrían vulnerar derechos fundamentales.

Ante las críticas que señalan que la resolución no constituye un triunfo para la Municipalidad de Lima, debido a que el juzgado declaró fundada la excepción de falta de legitimidad para obrar y no dispuso la convocatoria de elecciones complementarias, Reggiardo sostuvo que lo fundamental es que se reconozcan las irregularidades registradas durante la jornada electoral.

Aunque reconoció que la resolución no se emitió antes de la segunda vuelta, como esperaba, el alcalde insistió en que el fallo respalda sus cuestionamientos por los retrasos registrados. “Se nos ha dado la razón, eso es lo importante”, enfatizó.

Las declaraciones del alcalde se dieron después de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aclarara que el fallo judicial no dispuso la realización de elecciones complementarias ni anuló los resultados de los comicios.