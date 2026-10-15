La mandataria adelantó que acudirá al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) para informar sobre nuevas acciones frente al fenómeno climático y pidió a los peruanos afrontar unidos las dificultades que se avecinan.
La mandataria adelantó que acudirá al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) para informar sobre nuevas acciones frente al fenómeno climático y pidió a los peruanos afrontar unidos las dificultades que se avecinan.

La presidenta Keiko Fujimori anunció que acudirá al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) para dar a conocer medidas adicionales frente al fenómeno El Niño.

Durante una actividad en el Callao, advirtió que el país afrontará dificultades por este evento climático y sostuvo que la coordinación entre los peruanos será clave para responder a sus efectos.

“Yo sé que si trabajamos así, unidos, si enfrentamos esta adversidad con un solo puño, vamos a saber levantarnos y vamos a salir más fuertes como país”, afirmó durante el lanzamiento del recetario “Mar de Oportunidades”, realizado a bordo del Buque de Investigación Científica (BIC) Humboldt.

La mandataria también puso énfasis en la lucha contra la anemia y destacó el papel de las madres de los comedores populares, los comités del Vaso de Leche y las ollas comunes en la preparación de alimentos para sus comunidades.

“Hoy, como gobierno, además tenemos el reto de reducir la anemia, que está en un 40 %. La meta es que esta anemia baje por lo menos al 20 %”, señaló. La iniciativa cuenta con la participación de cocineros peruanos que comparten alternativas para preparar y conservar pescado.

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