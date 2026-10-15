La presidenta Keiko Fujimori anunció que acudirá al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) para dar a conocer medidas adicionales frente al fenómeno El Niño.

Durante una actividad en el Callao, advirtió que el país afrontará dificultades por este evento climático y sostuvo que la coordinación entre los peruanos será clave para responder a sus efectos.

“Yo sé que si trabajamos así, unidos, si enfrentamos esta adversidad con un solo puño, vamos a saber levantarnos y vamos a salir más fuertes como país”, afirmó durante el lanzamiento del recetario “Mar de Oportunidades”, realizado a bordo del Buque de Investigación Científica (BIC) Humboldt.

La mandataria también puso énfasis en la lucha contra la anemia y destacó el papel de las madres de los comedores populares, los comités del Vaso de Leche y las ollas comunes en la preparación de alimentos para sus comunidades.

“Hoy, como gobierno, además tenemos el reto de reducir la anemia, que está en un 40 %. La meta es que esta anemia baje por lo menos al 20 %”, señaló. La iniciativa cuenta con la participación de cocineros peruanos que comparten alternativas para preparar y conservar pescado.