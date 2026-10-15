La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado se reunirá este jueves 15 de octubre para continuar con el debate, y posteriormente proceder a la votación del predictamen recaído en la Proposición Legislativa 00132026-2031-S, remitida por la Cámara de Diputados.

SIGUE AQUÍ EN VIVO:

Como se sabe, dicho dictamen plantea la ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en temas como seguridad ciudadana y del fenómeno El Niño

La convocatoria del presidente de dicha comisión, senador Carlos Mesía Ramírez (Fuerza Popular), está programada para las 11:00 horas en la sala Miguel Grau del Palacio Legislativo.

El dictamen busca delegar al Poder Ejecutivo la facultad de legislar, mediante decretos legislativos, por el plazo de 90 días calendario contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley.

De ser aprobado el documento, las facultades legislativas se realizarían exclusivamente en materias de seguridad ciudadana y del fenómeno El Niño. No obstante, el senador Carlos Mesía Mesía no descartó que la Comisión de Constitución acuerde incorporar más temas en el dictamen final.

Siete puntos

Cabe precisar que el predictamen que elaboró el equipo técnico del grupo que encabeza el senador Carlos Mesía de Fuerza Popular concluye otorgar facultades al gobierno de Keiko Fujimori por 90 días en las materias de lucha contra la inseguridad ciudadana y prevención de Fenómeno El Niño (FEN).

Si bien el texto preliminar no añade nuevos temas, sí incluye siete puntos adicionales.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad