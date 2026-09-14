La presidenta de la República, Keiko Fujimori, se pronunció este domingo sobre el fallecimiento de su primo Ysidro Kagami Fujimori, quien fue encontrado sin vida en el departamento donde residía solo, en el distrito de La Molina. A través de sus redes sociales, la mandataria señaló que la familia decidió mantener en privado las actividades relacionadas con su despedida.

La jefa de Estado expresó sus condolencias y pidió respeto para sus familiares durante este momento.

“Lamento profundamente el fallecimiento de mi primo Ysidro Kagami Fujimori. Elevo una oración por su eterno descanso y pido al Señor que lo acoja a su lado”, escribió.

Finalmente, Fujimori agradeció a quienes expresaron preocupación luego de conocerse la noticia.

“Agradezco de corazón los mensajes de preocupación, las condolencias y el respeto en estos momentos difíciles”, manifestó.

Lamento profundamente el fallecimiento de mi primo Ysidro Kagami Fujimori. Elevo una oración por su eterno descanso y pido al Señor que lo acoja a su lado.



Por decisión de la familia, su despedida se realizará en estricto privado. Agradezco de corazón los mensajes de… — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) September 14, 2026





¿Qué pasó con Ysidro Kagami?

En horas de la mañana se informó que Ysidro Kagami Fujimori había sido encontrado muerto en el segundo piso del edificio donde residía, en La Molina. Según la información difundida por Latina, el familiar de la presidenta vivía solo y llevaba varios días sin ser visto por los vecinos.

La presidenta de la junta de propietarios señaló que la ausencia de Kagami generó preocupación entre los residentes del edificio. De acuerdo con su testimonio, el fallecido solía salir a comprar pan y era conocido por los vecinos debido a los años que llevaba viviendo en el lugar.

Los residentes comunicaron la situación a la exesposa de Kagami Fujimori y, con su autorización, ingresaron al departamento. Fue entonces cuando encontraron el cuerpo y posteriormente comunicaron lo ocurrido a las autoridades.

Ysidro Kagami Fujimori era hijo de Ysidro Kagami Jiraku y Juana Fujimori, hermana del expresidente Alberto Fujimori y tía de la actual mandataria. Su fallecimiento fue confirmado públicamente por Keiko Fujimori horas después de que se conociera el hallazgo en su vivienda.