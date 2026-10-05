El coordinador nacional de las fiscalías de prevención del delito, Alfonso Barnechea, informó que 79 personas fueron detenidas en diferentes regiones del país por presuntos delitos electorales durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

“De acuerdo al reporte de recabados, el primer lugar donde más incidencias de carácter delictivo se han suscitado es en Cusco, con 12 personas detenidas. Igualmente, en Lima Sur tenemos a ocho detenidos por presuntos hechos de carácter electoral”, señaló Barnechea a través de en un video publicado por la institución en las redes sociales.

El representante del Ministerio Público detalló, además, que durante la etapa previa a la jornada electoral se registraron 153 ocurrencias con presunta relevancia penal. De este total, 96 estuvieron relacionadas con amenazas o actos intimidatorios, 17 con atentados contra la vida y tres con homicidios. Estos casos fueron reportados en 32 distritos fiscales.

Barnechea precisó que este nuevo balance corresponde al cierre de la jornada electoral y representa un incremento respecto al registro reportado en las primeras horas de la votación.

Unos 6 800 fiscales fueron desplegados este domingo en los locales de votación para supervisar el desarrollo de los comicios y atender las incidencias que pudieran registrarse durante la jornada electoral.

#EleccionesSinDelitos | El Ministerio Público reporta, al cierre de la jornada electoral, cerca de 80 detenidos durante el desarrollo de los comicios regionales y municipales 2026 de este domingo. La mayor cantidad de detenidos se registra en Cusco. https://t.co/WqWO8pMATv — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 4, 2026