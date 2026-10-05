Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 llegaron a su fin este domingo a las 5:00 p.m., cuando cerraron las mesas de sufragio en todo el país.

Con el cierre de las mesas de sufragio este domingo a las 5:00 p.m., la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) comenzó a publicar los primeros resultados oficiales de la elección a la Alcaldía de Lima.

Los datos son preliminares y se irán actualizando conforme avance el procesamiento de las actas en los distintos distritos de la capital.

En la región de Lima, los primeros datos muestran que Renovación Popular lidera con 32.739% de los votos válidos, seguido de Avanza País con 26.948%. En tercer lugar, queda el partido político Somos Perú con 19.192%.

Para ver los resultados, los interesados pueden acceder al sitio web: https://resultadoelectoral.onpe.gob.pe/