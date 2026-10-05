“Yo ya voté”. Con esa frase, Teodora Ureta Julcarima, conocida cariñosamente como Mamá Teo, contó que acudió este domingo al colegio Santa Isabel, en Huancayo, para participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

La adulta mayor llegó caminando al local de votación, vestida con su mandil y sombrero huanca, y acompañada por uno de sus hijos.

Mamá Teo acudió a votar acompañada de su hijo

Teodora es madre de 10 hijos, abuela de 25 nietos y tiene 10 bisnietos, según la información recogida durante la jornada electoral.

Su familia respaldó su decisión de acudir a las urnas para elegir a las nuevas autoridades regionales y municipales.

La vecina del barrio de Ocopilla expresó su interés en que las próximas autoridades ejecuten obras que respondan a las necesidades de su sector.

Lee aquí: Junín restringirá celulares en colegios y clases acabarán el 4 de diciembre

Personal electoral facilitó su acceso a la votación

Debido a sus dificultades auditivas y de desplazamiento, su hijo la acompañó durante su ingreso al local.

El personal de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Huancayo adoptó medidas para facilitar el sufragio y trasladó el material necesario al primer piso para que pudiera votar con mayor accesibilidad.

La jornada se desarrolló en la institución educativa Santa Isabel, uno de los principales locales de votación de Huancayo.

Mayores de 70 años tienen voto facultativo

En el Perú, los ciudadanos mayores de 70 años no están obligados a sufragar.

El artículo 9 de la Ley Orgánica de Elecciones establece que el voto es obligatorio para los ciudadanos con derechos civiles vigentes, pero se vuelve facultativo después de esa edad.

Por ello, la participación de Teodora correspondió a una decisión voluntaria durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

ODPE Huancayo destacó su participación

Mary López, jefa de la ODPE Huancayo, destacó la decisión de la adulta mayor de acudir a su local pese a que por su edad ya no tiene obligación de sufragar.

Teodora manifestó su expectativa de que las autoridades elegidas atiendan las necesidades de las familias y vecinos de Ocopilla.

Su participación se convirtió así en una de las historias registradas durante la jornada electoral de este domingo en Huancayo.