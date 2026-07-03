La presidenta electa, Keiko Fujimori, publicó este viernes su primer pronunciamiento luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamara oficialmente los resultados de la segunda vuelta presidencial. A través de sus redes sociales, agradeció el respaldo recibido en las urnas y señaló que iniciará una nueva etapa enfocada en el proceso de transición hacia el cambio de mando.

El mensaje fue difundido minutos después de la ceremonia realizada por el máximo organismo electoral, que oficializó la victoria de la fórmula presidencial de Fuerza Popular para el período 2026-2031. La publicación también marca el inicio de las comunicaciones que la lideresa del partido realizará durante la etapa previa a su juramentación.

“Concluido el proceso electoral y proclamados los resultados por el JNE, recibo con profundo agradecimiento la confianza que millones de peruanos han depositado en mí”, escribió.

La presidenta electa indicó que la siguiente etapa estará orientada a preparar el inicio de su gestión. Además, señaló que el trabajo previo a la asunción del mando estará basado en el diálogo y la coordinación.

“Empieza una nueva etapa. La asumimos con responsabilidad, humildad y un profundo sentido del deber. Cada día de este proceso de transición es una oportunidad para escuchar, dialogar y llegar preparados al inicio del nuevo gobierno”, aseguró.

La lideresa de Fuerza Popular también adelantó que utilizará sus cuentas oficiales para mantener informada a la ciudadanía sobre las acciones que desarrollará junto a su equipo durante las próximas semanas. En ese sentido, invitó a los peruanos a seguir las publicaciones relacionadas con el proceso de transición.

“A través de estas cuentas, se compartirán los avances de esta etapa y el trabajo que venimos realizando. Los invito a acompañarnos”, exhortó.

Concluido el proceso electoral y proclamados los resultados por el JNE, recibo con profundo agradecimiento la confianza que millones de peruanos han depositado en mí.



Empieza una nueva etapa. La asumimos con responsabilidad, humildad y un profundo sentido del deber. Cada día de… pic.twitter.com/b1mnqFyMdi — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) July 3, 2026

Próximo paso será la entrega de credenciales

Con la proclamación oficial de los resultados por parte del Jurado Nacional de Elecciones, el proceso electoral entra en su fase final antes del cambio de gobierno. La entrega de credenciales a las autoridades electas está prevista para el 15 de julio en el Teatro Nacional de Lima.

Posteriormente, Keiko Fujimori asumirá la Presidencia de la República para el período 2026-2031 durante la ceremonia de transferencia de mando programada para el próximo 28 de julio en el Congreso de la República.