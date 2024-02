Keiko Fujimori arremetió contra la industria farmacéutica por los altos precios en los medicamentos y que, en algunos casos, se encuentran descontinuados.

“¿No les ha pasado, que van a una farmacia a comprar un medicamento, les dicen que no hay o que está descontinuado, e inmediatamente después, les ofrecen otro?”, señaló Fujimori en su TikTok.

“A mí, me pasó por mi tema de la hipertensión. Primero me decían que estaba descontinuado, luego me dijeron que no hay y luego me ofrecieron otro, pero que era tres veces más caro”, agregó.

Fujimori lamentó que sucedan estos casos y los calificó como un “abuso”. Agregó que antes no existía un “monopolio al 100%”.

“Abuso de la posición de dominio. No se puede atentar contra la salud y la vida de los pacientes. Conversando con otras personas, me cuentan que a ellos también les ha pasado lo mismo, quién o quienes están detrás de este juego perverso, que afecta a la salud y el bolsillo de familias peruanas? (...) ¿A ustedes les ha pasado también esto? Cuéntenme por favor, si han tenido un incidente parecido”, acotó.