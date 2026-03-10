Keiko Fujimori respondió al informe que indica que 28 postulantes de su agrupación cuentan con sentencias firmes o investigaciones judiciales. Durante una actividad en Villa El Salvador, señaló que los integrantes de su partido están rehabilitados y que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) validó sus candidaturas.

Keiko Fujimori aseguró que “todas las personas que han sido inscritas dentro de nuestro partido y que hoy son candidatos están rehabilitados”. Asimismo, señaló que dichas candidaturas fueron aceptadas por el Jurado Nacional de Elecciones.

En sus declaraciones, Keiko Fujimori también abordó la posición que asumiría Fuerza Popular ante eventuales cuestionamientos contra autoridades electas. En ese contexto, indicó que la agrupación ya ha aplicado medidas en situaciones similares en el pasado.

La lideresa de Fuerza Popular indicó que, cuando una excongresista fue denunciada por retirar parte del sueldo a un trabajador, su agrupación presentó una denuncia ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso del Perú.

Asimismo, señaló que el partido apoyó el desafuero de la exparlamentaria en aquel caso y destacó que este precedente demuestra cómo la agrupación ha actuado ante situaciones similares.