La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se refirió a los cuestionamientos que recaen sobre el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, por una presunta vulneración al principio de neutralidad electoral tras emitir opiniones públicas sobre los comicios generales del 12 de abril.

“El alcalde, como cualquier otro ciudadano, está en su derecho de pronunciarse”, manifestó a la prensa.

Fujimori, quien realizó una actividad proselitista en el asentamiento humano Chuquitanta, en el distrito de San Martín de Porres, sostuvo que la evaluación técnica y legal sobre una posible infracción a las normas de neutralidad electoral no corresponde a los actores políticos.

“Le corresponde al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emitir la última decisión”, indicó.

La postulante también reconoció que su partido brindó apoyo a Rafael López Aliaga “con nuestro comando de personeros dándole la información que ellos necesitan” en el actual proceso.

Tras ser consultada respecto a la “auditoría informática integral y exhaustiva” a la primera vuelta de las elecciones generales anunciada por el Jurado Nacional de Elecciones, Keiko Fujimori consideró que “sería importante que una mirada internacional y objetiva pueda participar” en dicho proceso de revisión.

Sobre su eventual participación en la marcha convocada por López Aliaga para el próximo 6 de mayo, en rechazo a la decisión del Jurado Nacional de Elecciones de no convocar a elecciones complementarias, la postulante fue clara al señalar que prefiere no exponerse a agresiones verbales.

“Nosotros hemos respaldado alguno de los pedidos que ha hecho el señor Rafael López Aliaga (...). Ya que a mí me han insultado varias veces, creo que lo prudente sería seguir dando mis respaldos de lejos, no que me insulten directamente”, finalizó.