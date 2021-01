La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, lamentó que la bancada de su agrupación en el Congreso disuelto se haya enfocado “mucho en la fiscalización” y no se concentrara en proponer iniciativas “constructivas” en beneficio del país.

Reconoció, asimismo, que los legisladores de su partido manifestaron “opiniones desafortunadas” que no representaban la posición de Fuerza Popular.

“Se enfocaron mucho en la fiscalización, enfocarnos en nuestras diferencias, que es una de las labores que también tiene el Congreso, pero pudimos enfocarnos mucho más en las cosas constructivas, lo reconozco y lo lamento”, sostuvo en una entrevista con el programa ‘Beto a saber’ de Willax TV.

“Es injusto hacerme responsable de lo que digan cada uno de los miembros de nuestro partido. Es verdad que han habido opiniones desafortunadas, pero eso no representa la opinión institucional y mucho menos la mía”, señaló.

En otro momento, la candidata presidencial aseguró que mostrarse a favor del indulto de su padre, el sentenciado exmandatario Alberto Fujimori, “no es una estrategia política” en el marco de la campaña electoral. Explicó que tomó esa posición luego de permanecer más de un año en prisión preventiva.

“[El indulto] no es una estrategia política, es una decisión que yo la he ido evaluando. La experiencia de haber estado injustamente en prisión sí me ha llevado a acercarme mucho a mi familia”, manifestó.

Keiko reconoce errores de su bancada

Keiko Fujimori reconoció que “le falta cerrar un capítulo” con su hermano Kenji. Reveló que se ha reunido dos veces con el exlegislador cuando estuvo privada de su libertad y se excusó de brindar mayor información respecto al caso a los videos grabados por el excongresista Moisés Mamani, por los que su hermano está procesado.

“Todavía me falta cerrar un capítulo con Kenji. Él me fue a visitar primero a la Prefectura y ya luego al penal. Tuvimos un encuentro emotivo, franco, sincero, pero creo que cada uno tiene sus tiempos y sus plazos”, indicó.

“Las conversaciones que he podido tener con mi padre y el perdonarnos todo esto ha sido privado y yo espero que en su momento con Kenji yo también pueda tener ese espacio [...] No tuve nada que ver [con los videos que grabó Moisés Mamani], no di ninguna orden, pero no voy a hablar de este tema”, añadió.

Keiko sobre Kenji Fujimori