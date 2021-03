A través de un audio vía WhatsApp, el cual fue enviado esta tarde a sus candidatos al Congreso de la República, la aspirante a la Presidencia por el partido de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, arremetió contra su rival Rafael López Aliaga.

“Sobre el señor López Aliaga, ni caso le hagan. Ese señor está rayadazo y solito va a caer por su propia lengua”, se escucha en el audio al que puedo acceder diario Correo.

En otro momento, se refirió a sobre la acusación del fiscal José Domingo Pérez y dijo que tiene una finalidad política.

“ La última movida del fiscal lo que busca es fregar nuestra campaña, pero tengan bien claro, a mí no me van a quebrar. No pisemos el palito”, sostuvo.

Asimismo, habló de las dificultades que ha afrontado como lideresa de un partido político investigado por el Ministerio Público.

“Ya sabemos que van a tratar de hacerme puré, pero no van a poder. Mucha fe, yo voy a resistir y necesito que ustedes también. Si yo he sobrevivido a la cárcel en plena pandemia sin mis hijas entonces nada va a tumbarme”, manifestó.

“Por más que han tratado de reventarnos, estamos en la zona de clasificación, que como todos ustedes saben es el objetivo de marzo y lo hemos logrado.

En otro momento, Keiko Fujimori pidió a sus candidato a que se dejen de vainas y que salgan “con todo, sin miedo”.

“Acuérdense de mencionar los programas del chino, Foncodes, Pronamach, Cofopri, Pronaa”, acotó.

