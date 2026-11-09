La presidenta de la República, Keiko Fujimori, presentó ante el Senado una solicitud de autorización para viajar al extranjero entre el 15 y el 21 de noviembre. Durante ese periodo, tiene previsto participar en la 33.ª Cumbre de Líderes Económicos de APEC, en China, y realizar una visita en Japón.

La solicitud fue presentada mediante el Oficio N.° 311-2026-PR, fechado el 6 de noviembre y dirigido al titular del Senado, Miguel Torres. Además, el pedido cuenta con la aprobación del Consejo de Ministros, de acuerdo con el acta de la sesión realizada ese mismo día.

La jefa de Estado tiene previsto asistir a la cumbre de APEC, programada para el 18 y 19 de noviembre en la ciudad china de Shenzhen. En la reunión se tratarán temas vinculados al comercio, las inversiones, la conectividad, la innovación tecnológica y el desarrollo sostenible, así como otros asuntos de cooperación económica en la región.

La agenda también incluye encuentros bilaterales con representantes de otras economías participantes, como Vietnam, Filipinas y Singapur. Además, la mandataria se reunirá con empresarios estadounidenses y de otros países miembros de APEC para exponer las oportunidades de inversión que ofrece el Perú.

Una vez finalizada su agenda en China, Fujimori se trasladará a Japón para realizar una visita oficial el 20 de noviembre. Como parte de sus actividades, sostendrá una reunión con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, a las 2:10 p.m., en la sede del Gobierno nipón, conocida como Kantei.

La reunión se realizará en el contexto de los diez años de la Asociación Estratégica entre Perú y Japón, creada en noviembre de 2016. De acuerdo con el documento, ambos países buscarán estrechar sus vínculos en áreas como comercio, inversiones, infraestructura, tecnología, energías limpias y cooperación ante desastres naturales.

El programa también prevé un seminario destinado a empresarios japoneses y un almuerzo de trabajo con representantes de gremios empresariales.