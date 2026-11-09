La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció este lunes 9 de noviembre el despliegue de unidades de la Marina de Guerra del Perú hacia la región Piura, como parte de las acciones del Gobierno para atender las emergencias que podría ocasionar el fenómeno El Niño 2026-2027.

Durante una ceremonia realizada en la Base Naval del Callao, la mandataria encabezó el inicio del desplazamiento del B.A.P. Paita, embarcación que trasladará más de 230 efectivos y equipos especializados para apoyar las labores de rescate, asistencia humanitaria y atención de la población ante posibles lluvias intensas e inundaciones.

“Este fenómeno es un enemigo al que hay que enfrentar con fuerza, pero también con serenidad. Lo vamos a hacer desde tierra, mar y cielo”, sostuvo Fujimori al referirse a la respuesta que prepara el Ejecutivo frente al evento climático.

B.A.P. Paita partirá hacia Piura con más de 230 efectivos

La presidenta señaló que el B.A.P. Paita se desplazará hacia Piura, una de las regiones donde se prevé un impacto importante de las lluvias asociadas al fenómeno El Niño.

Según la información difundida durante la actividad, la embarcación trasladará personal especializado, vehículos blindados, unidades de transporte de tropas, helicópteros, lanchas, botes de rescate y un hospital de campaña.

La operación contempla que el buque permanezca aproximadamente 30 días en la zona, con el propósito de brindar apoyo a las autoridades regionales y locales en la atención de emergencias.

Fujimori destacó que el despliegue de los efectivos permitirá fortalecer la capacidad de respuesta del Estado, especialmente en localidades que podrían quedar aisladas por inundaciones o daños en las vías de comunicación.

Marina enviará más buques para atender emergencias por El Niño

El operativo no se limitará al B.A.P. Paita. De acuerdo con lo anunciado, también se tiene previsto el desplazamiento de los buques B.A.P. Pisco y B.A.P. Tacna hacia el norte del país.

Asimismo, el B.A.P. Chimbote y el B.A.P. Talara zarparán durante la segunda quincena de diciembre, como parte del dispositivo de apoyo de la Marina de Guerra.

Estas unidades permitirán establecer un puente marítimo para transportar suministros, movilizar personal y atender a las comunidades que enfrenten dificultades de acceso por carretera.

El Gobierno también prevé continuar con el traslado de ayuda humanitaria durante los próximos días, de acuerdo con las necesidades identificadas en las zonas afectadas.

Keiko Fujimori pide coordinación entre autoridades ante lluvias intensas

Durante su intervención, la mandataria agradeció la participación de la Marina de Guerra del Perú y reconoció la preparación de los tripulantes que participarán en las operaciones.

Fujimori afirmó que la respuesta al fenómeno El Niño requiere la coordinación de los tres niveles de Gobierno, así como la participación de las Fuerzas Armadas y las autoridades regionales y municipales.

La presidenta hizo referencia a la necesidad de mantener el trabajo conjunto tanto con las autoridades que culminan sus gestiones como con aquellas que asumirán funciones próximamente.

Las acciones de respuesta se desarrollarán en coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), instituciones encargadas del monitoreo y la articulación de medidas frente a emergencias.

Piura se prepara ante posibles inundaciones por El Niño 2026-2027

El desplazamiento de las unidades navales forma parte de las medidas preventivas anunciadas ante el riesgo de lluvias intensas, desbordes de ríos e inundaciones en la costa norte del Perú.

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) mantiene la alerta por El Niño Costero y ha advertido sobre la posibilidad de precipitaciones superiores a sus valores normales durante los próximos meses.

En ese contexto, el Ejecutivo busca ampliar la capacidad de transporte, rescate y atención sanitaria mediante el empleo de buques multipropósito y personal especializado.

El despliegue naval permitirá complementar las labores que desarrollan las autoridades de defensa civil y los gobiernos locales para proteger a la población y atender las emergencias que puedan presentarse.