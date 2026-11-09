La Cámara de Diputados del Congreso de la República realizará el próximo lunes 23 de noviembre un pleno temático para debatir y eventualmente aprobar iniciativas legislativas relacionadas con la prevención frente al fenómeno El Niño y la lucha contra la inseguridad ciudadana.

La decisión fue adoptada por unanimidad durante la sesión de la Junta de Portavoces celebrada este lunes 9 de noviembre, bajo la conducción de Óscar Reto Otero, presidente de la Cámara de Diputados.

Según informó el Congreso, las comisiones ordinarias deberán priorizar el análisis de los proyectos vinculados con ambas materias para elaborar los dictámenes correspondientes y dejarlos listos para su debate en el pleno.

Congreso priorizará medidas de prevención frente al fenómeno El Niño

La sesión especial buscará impulsar propuestas legislativas orientadas a fortalecer la capacidad de respuesta del Estado ante los efectos del fenómeno El Niño, así como medidas relacionadas con la seguridad ciudadana.

El acuerdo establece que las comisiones ordinarias deberán acelerar la evaluación de las iniciativas para que puedan ser discutidas en la fecha programada.

La convocatoria se produce después de que la Cámara de Diputados aprobara, el pasado 6 de octubre, un dictamen para delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo por 90 días en materia de seguridad ciudadana y fenómeno El Niño.

Aquella propuesta recibió 66 votos a favor, 34 en contra y 24 abstenciones, y fue remitida al Senado para continuar el procedimiento legislativo.

Proponen derogar ley sobre investigación policial y modificar extinción de dominio

Además de la convocatoria al pleno temático, la Junta de Portavoces acordó incorporar diversos dictámenes a la agenda parlamentaria.

Entre ellos figura el Proyecto de Ley 22, que propone derogar la Ley 32130, norma que modificó el Código Procesal Penal para fortalecer la investigación del delito como función de la Policía Nacional del Perú (PNP) y agilizar los procesos penales.

La propuesta también plantea restituir la vigencia de los artículos modificados por dicha legislación.

Asimismo, se incorporaron los proyectos de ley 2, 7, 9 y otros, que plantean modificar el Código Penal y el Nuevo Código Procesal Penal, además de derogar la Ley 32104, con la finalidad de establecer un límite proporcional a la suspensión del plazo de prescripción de la acción penal.

Otro dictamen corresponde a los proyectos de ley 13, 17 y otros, que buscan modificar el Decreto Legislativo 1373, referido a la extinción de dominio, para restablecer la autonomía del proceso y fortalecer sus garantías.

Proyectos sobre salud, desastres naturales e impuestos ingresan a la agenda

En materia de salud pública, la Junta de Portavoces incorporó el Proyecto de Ley 230, que propone modificar la Ley 31189, relacionada con la prevención, mitigación y atención de los efectos de la contaminación por metales pesados y otras sustancias químicas.

La iniciativa busca mejorar la articulación entre la vigilancia sanitaria y la respuesta de las instituciones ante la exposición a estos elementos.

También se incluyó el Proyecto de Ley 507, que plantea modificar la Ley 30498, orientada a promover la donación de alimentos y facilitar el transporte de donaciones durante situaciones de desastres naturales.

En el ámbito tributario, ingresaron los dictámenes de los proyectos de ley 306 y 508, que buscan restablecer el reintegro del impuesto general a las ventas (IGV) contemplado en la Ley 31893, vinculada con el fortalecimiento del sector editorial y la lectura.

A estos se suman los proyectos de ley 509 y 581, que proponen modificaciones a la Ley del Impuesto a la Renta.

Comisión de Ética recomienda suspender a diputado por 120 días

Entre los documentos incorporados a la agenda del pleno figura también el informe final de la Comisión de Ética Parlamentaria que recomienda suspender al diputado Julián Luis Pérez Mallqui.

La propuesta contempla una suspensión de 120 días de legislatura, así como el descuento de sus haberes durante ese periodo.

La recomendación deberá ser evaluada por el pleno de la Cámara de Diputados, instancia encargada de adoptar una decisión sobre la sanción planteada.

La incorporación del informe a la agenda no significa que la suspensión haya sido aprobada.

Buscan citar al ministro del Interior, César Astudillo

La Junta de Portavoces también acordó incluir la Moción 808, mediante la cual se propone invitar al ministro del Interior, César Astudillo, al pleno de la Cámara de Diputados.

El objetivo es que el titular del Ministerio del Interior informe sobre asuntos relacionados con su sector, en un contexto en el que la lucha contra la inseguridad ciudadana figura entre las prioridades del debate parlamentario.

La moción deberá seguir el procedimiento correspondiente para determinar si el ministro acudirá a la Cámara a brindar explicaciones.

El Congreso no precisó en el comunicado oficial los asuntos específicos sobre los cuales se solicitaría información al funcionario.