El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, precisó que el bono económico previsto para las familias afectadas por el Fenómeno El Niño sería de entre S/180 y S/200 mensuales y se entregaría durante el periodo en que los beneficiarios permanezcan afectados laboralmente por las emergencias climáticas.

Durante una entrevista con el programa Cuarto Poder, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) explicó que la ayuda estará dirigida principalmente a quienes pierdan sus empleos por las lluvias e inundaciones, así como a pequeños agricultores que sufran la pérdida de parcelas o animales, especialmente en el sur del país.

“Será mientras dure su afectación laboral”, aseguró Cuba, al señalar que la subvención busca evitar que los hogares perjudicados caigan en situación de pobreza extrema.

MEF destina hasta S/2.500 millones para bonos por El Niño

El ministro detalló que el Gobierno cuenta con hasta S/2.500 millones para financiar estas transferencias económicas. Los recursos forman parte de los S/18.000 millones adicionales contemplados para el presupuesto de 2027, anunciados por la presidenta Keiko Fujimori frente a las emergencias climáticas y los efectos de factores externos.

Cuba indicó que el monto mensual estará vinculado a la línea de pobreza extrema de las provincias afectadas. Precisó que no se busca reemplazar el salario de los trabajadores, sino ofrecer un respaldo temporal mientras afrontan la pérdida de ingresos.

De acuerdo con sus declaraciones, el beneficio podría extenderse durante dos o tres meses, aunque su duración dependerá del tiempo que permanezca la afectación laboral de cada familia.

El titular del MEF también dejó abierta la posibilidad de revisar los recursos asignados según la magnitud de los daños ocasionados por el Fenómeno El Niño.

Bono no será generalizado ni estará vinculado a la inflación

Cuba aclaró que la subvención no constituye un bono de entrega generalizada ni una compensación por el incremento de los precios de productos y servicios.

Según explicó, el alza de la inflación responde actualmente, entre otros factores, al aumento de los precios internacionales de los combustibles. Por ello, sostuvo que una de las prioridades del Gobierno es preservar el empleo y evitar una mayor pérdida de ingresos familiares.

La ayuda económica se concentraría en las familias directamente perjudicadas por las emergencias climáticas. Los procedimientos de identificación de beneficiarios, requisitos y fechas de entrega todavía deberán ser precisados oficialmente.

Reforma laboral para microempresas se presentará en 2027

En otro momento de la entrevista, el ministro anunció que la propuesta de reforma laboral dirigida a reducir la informalidad en las microempresas será presentada al Congreso de la República durante el primer trimestre de 2027.

Cuba explicó que el Ejecutivo buscará perfeccionar la actual legislación de la microempresa, manteniendo derechos laborales como las vacaciones y las gratificaciones.

La propuesta se centrará en revisar los aportes a los sistemas de salud y pensiones de los trabajadores con menores remuneraciones, con el propósito de reducir los costos de formalización.

El funcionario puso como ejemplo las diferencias que existen entre los aportes proporcionales de trabajadores que reciben S/1.200 y aquellos que perciben S/10.000 mensuales.

Asimismo, señaló que, según las cifras expuestas por su sector, la informalidad laboral alcanzaría el 90 % y que el 70 % de ese universo correspondería a las microempresas.

MEF también prepara medidas tributarias y cambios en Petroperú

Como parte de los anuncios económicos de la gestión, Cuba informó que el Ejecutivo prepara una reforma tributaria que buscará incrementar la recaudación en un punto porcentual del producto bruto interno (PBI) durante 2027, equivalente a aproximadamente US$3.400 millones.

Según lo señalado por el ministro, la estrategia contempla mejorar la administración tributaria de la Sunat sin elevar las tasas de los impuestos vigentes.

Respecto a Petroperú, mencionó una proyección de US$700 millones de ganancias operativas al cierre del año y la posibilidad de incorporar gestión privada en la refinería de Talara.

El titular del MEF también ratificó que el segundo tramo del incremento del sueldo mínimo se mantiene previsto para abril de 2027, en medio de las medidas económicas anunciadas por el Gobierno.