La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, viajó al extranjero junto a su hija Kyara Villanella para cumplir un compromiso familiar asumido antes de la segunda vuelta presidencial, aunque no precisó detalles.

“Antes de la elección le hice una promesa a Kyara: estar a su lado en su primer viaje al inicio de esta nueva etapa de su vida. Ha llegado el momento de cumplir esa promesa”, reza el mensaje de la candidata en redes sociales.

Fujimori añadió que saldrá del país unos días, pero que seguirá en contacto con su comando nacional de personeros.