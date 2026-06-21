La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, acudió este domingo al camposanto de Huachipa para rendir homenaje a su padre, el expresidente Alberto Fujimori, en el marco de las celebraciones por el Día del Padre.

La lideresa fujimorista permaneció algunos minutos junto al lugar donde reposan los restos del exmandatario. Durante ese tiempo participó en un momento de oración y reflexión acompañado por personas que se encontraban en el recinto.





Recibió muestras de respaldo

La presencia de la candidata generó la atención de varios visitantes que recorrían el cementerio. Algunos de ellos se acercaron para saludarla y acompañarla durante el homenaje realizado en memoria de su padre.

Minutos después, más personas se sumaron al acto de recogimiento. Los asistentes compartieron una oración junto a la dirigente política y expresaron mensajes de respaldo durante su permanencia en el lugar.

Fujimori conversó brevemente con quienes la acompañaron durante el recorrido y accedió a tomarse fotografías con simpatizantes que se acercaron para expresarle su apoyo.

Posteriormente, la lideresa de Fuerza Popular se dirigió hacia la escultura de su padre ubicada dentro del recinto y recordó distintos episodios compartidos a lo largo de los años.