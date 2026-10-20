La mandataria peruana, Keiko Fujimori, y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, iniciaron su primera reunión presidencial, en el marco del 17.° Gabinete Binacional entre ambos países. El encuentro se lleva a cabo de manera reservada en el Gran Comedor de Palacio de Gobierno, con la presencia de las delegaciones ministeriales de ambas naciones.

En su discurso inaugural, la presidenta resaltó la importancia de este encuentro diplomático con su homólogo de Ecuador.

“Estoy convencida de que esta importante cita marcará el inicio de una nueva y prometedora etapa en la relación entre nuestros países, fortaleciendo aún más los lazos de amistad, de confianza y cooperación entre el Perú y Ecuador”, manifestó Fujimori.

Además, Fujimori recordó el avance diplomático alcanzado en 1998 con la firma de los Acuerdos de Paz de Brasilia, que permitió consolidar las relaciones fronterizas entre Perú y Ecuador. Según destacó, este hito marcó un antes y un después en la relación bilateral y sentó las bases para que ambos países construyeran un referente de “diálogo, de confianza mutua y de construcción conjunta de oportunidades”.

Al inicio de la reunión binacional, se adelantó que uno de los temas prioritarios será fortalecer la cooperación entre ambos países para combatir la delincuencia transnacional, con especial énfasis en la seguridad y protección de las fronteras.

La comitiva peruana, encargada de tratar estos y otros asuntos de integración, está liderada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y el canciller Carlos Espá. También participan los ministros de Defensa, Interior, Economía y Finanzas, Comercio Exterior y Turismo, Producción, Educación, Vivienda, Transportes y Comunicaciones, Desarrollo Agrario y Riego, y Energía y Minas.

Por Ecuador, la delegación que acompaña al presidente Daniel Noboa está conformada por el secretario general de la Administración Pública, Planificación y Gabinete, José Neira; el ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Roberto Kury; así como los titulares de Defensa Nacional, Economía y Desarrollo Económico y Productivo, además de otros funcionarios.