Evadió a la prensa durante toda su campaña, realizó constantes viajes, contrató agrupaciones e invirtió millones de soles en una estrategia digital. Sin embargo, nada le sirvió a César Acuña Peralta, pues su caída fue estrepitosa.

Luego de 15 años, su partido Alianza para el Progreso (APP), no solo no tendrá representación en el Congreso, sino que perderá su inscripción electoral al no superar la valla electoral con el 5 de votos válidos% en estos comicios.

El apoyo que recibió el líder apepista en los últimos años se perdió por mucho.

Y es que de acuerdo con información revisada por Correo, en las Elecciones Generales 2026, Acuña Peralta recibió solo el 21.6% de votos, en comparación con el respaldo que obtuvo en el 2021.

Es decir, que perdió el 78.4% de votos que recibió en los comicios de hace cinco años.

APP de César Acuña, perderá su inscripción al no superar la valla. (Foto: GEC)

CIFRAS

En el 2021, César Acuña se presentó como candidato presidencial y obtuvo 867,025 votos.

El 6.021% de votos que recibió lo ubicó en el séptimo lugar entre 18 candidatos presidenciales.

Ese respaldo le permitió ganar 15 congresistas, es decir, APP se convirtió en la cuarta fuerza del Parlamento.

La mayor cantidad de votos llegaron de Lima (206,522), La Libertad (166,783), Lambayeque (58,849), Áncash (44,047) y Cajamarca (43,422).

Sin embargo, en estas últimas elecciones y con las actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 97.396%, Acuña recibió 187,210 votos.

​​Es decir, fueron 679,815 votos menos para el apepista.

Eso equivale a una pérdida de 78.4% de votos a nivel nacional y en el extranjero en los últimos cinco años.

Si revisamos las mismas regiones antes mencionadas, pero con los resultados actuales, las cifras son las siguientes: Lima (30,694), La Libertad (32,147), Lambayeque (14,527), Áncash (9408) y Cajamarca (10,2017).

El decrecimiento en sus votos se refleja en todas las regiones del Perú y en el extranjero (ver infografía 1).

César Acuña perdió votos en todas las regiones. (Infografía: Diario Correo)

CAÍDA

El decrecimiento en las cifras de votación a la candidatura presidencial de Acuña Peralta, no solo se evidencian en todo el país, sino que toma mayor fuerza en La Libertad, región en la ocupó el cargo de gobernador.

Además, Acuña fue alcalde de Trujillo. Sin embargo, los espacios que eran considerados sus bastiones, lo han dejado de lado.

La diferencia es notoria, porque en 2021, Acuña Peralta obtuvo 166,783 votos en la región La Libertad. Sin embargo, en el 2026 solo acumula 32,147 votos.

En total perdió 134,636 votos, lo que representa una pérdida del 80.7% de sus votos en cinco años.

Para muestra hay varios botones. Pacasmayo es la provincia en la que Acuña consiguió 10,984 votos en el año 2021. Sin embargo, en las recientes elecciones solo consiguió 2680 votos.

En la provincia Sánchez Carrión pasó de 9056 a 1938 votos, mientras que en la provincia de Ascope pasó de 12,956 votos a 2476.

En tanto, la provincia de Trujillo tuvo un descenso de alto nivel.

Acuña pasó de 104,805 a 15,937 votos.

Eso representa una caída del 84.80% en comparación con sus votos del 2021.

Este es el respaldo que ha perdido César Acuña en La Libertad. (Infografía: Diario Correo)

ANÁLISIS

Para Carlos Helfer, consultor en comunicación política, gubernamental y electoral, existen una multiplicidad de factores que explican la caída de César Acuña.

Uno de esos primeros factores es el desgaste natural por su apoyo abierto a la expresidenta Dina Boluarte, debido a que APP la sostuvo en el gobierno.

Como se recuerda, el apepismo fue cuestionado por tener una cuota de poder en el Gabinete Ministerial y a pesar de haberlo negado, algunos ministros fueron posteriormente candidatos al Congreso por ese partido.

Entre ellos están los exministros César Vásquez (Salud), César Sandoval (MTC) y Juan José Santiváñez (Interior), quienes tentaron un escaño en el Parlamento sin éxito.

En diálogo con Correo, Helder sostuvo que negar esa cuota en la gestión de Boluarte le jugó en contra.

“En la cabeza de las personas ocurre una disonancia cognitiva. Tú le dices a la gente que no harás algo y luego lo haces. Acuña estuvo con Boluarte, la apoyó, la sostuvo en el gobierno y esa votación de las elecciones, me parece un rechazo contundente de la ciudadanía”, explicó.

Además, consideró que Trujillo le dio un voto de sanción a Acuña.

“Ese desgaste se trasladó (en los votos), sumado al tema de la inseguridad en Trujillo, lugar que fue bastión del partido de Acuña”, indicó.

En otro momento, Helfer Bejarano consideró que la campaña de Acuña no fue buena porque recurrió en demasía al uso de lo digital, los streamers y recursos meméticos para llegar a los jóvenes.

“No me parecía una mala estrategia usar Tik Tok, porque tiene una cantidad de +/- 28 millones de usuarios, sino la vinculación que tienes en esa plataforma. El marketing de influencias me parece efectivo hasta que entró al debate público y evidenció que la vinculación con los streamers no era genuina”, afirmó.

César Acuña aparece relegado en los últimos lugares en Trujillo. (Foto: Captura web ONPE)

EL PROBLEMA

Acerca de las Elecciones Municipales y Regiones 2026, Helfer recordó que cada campaña tiene su propia dinámica y que “el partido debe jugarse”.

“En una elección presidencial eliges presidente y para la elección municipal, un alcalde o un presidente regional. Ellos tienen diferentes características, porque hay quienes pueden pensar que una persona puede ser buena como alcalde”, dijo.

En ese sentido, consideró que APP debe evaluar cuánto desgaste tuvo el partido en estos comicios y cómo se trasladará en los votos reales de las elecciones de octubre.

“APP debe determinar si el presidente del partido, César Acuña, ya no es un activo positivo para los propios candidatos (a gobiernos locales y regionales). Es una evaluación difícil, pero no se tiene que eludir”, señaló

Al respecto, el experto recordó que candidatos a diputados y senadores del apepismo, obtuvieron una mayor cantidad de votos en comparación de Acuña.

Por ejemplo, APP al Senado por distrito único electoral, alcanzó 313,728 votos, es decir, casi el doble de votos que obtuvo Acuña como candidato presidencial.

“Es probablemente la campaña que más ha invertido de marketing de influencers pero es el peor desempeño a nivel presidencial. No necesariamente (el problema) son los candidatos, sino él (César Acuña)”, concluyó.