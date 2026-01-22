La Fiscalía informó “que está próxima a presentar acusación” por el caso Qali Warma. El proceso, que investiga presuntos pagos para favorecer a empresas con contratos en el programa de alimentación, reúne a 33 investigados.

Entre los implicados figura Óscar Acuña, hermano de César Acuña. Es sindicado de cobrar coimas para facilitar contactos y operaciones a la empresa Frigoinca en La Libertad. Sin embargo, el hecho más grave del caso es el presunto asesinato de Nilo Burga.

En detalle

En el grupo de investigados figuran 19 funcionarios y 13 ciudadanos naturales. La investigación, que abarca los delitos de organización criminal, cohecho, colusión y tráfico de influencias, ya se encuentra en la cuarta fase de la etapa preparatoria.

El fiscal Reynaldo Abia, especializado en delitos de corrupción de funcionarios, detalló que se tienen “varios procesos especiales de colaboración eficaz”.

Según la tesis, la empresa Frigoinca, cuyo representante legal Nilo Burga fue hallado muerto en un hotel en Magdalena meses después de conocerse el caso, “habría diseñado e implementado un sistema de sobornos orientado a corromper a funcionarios y servidores” del programa de alimentación escolar Qali Warma (hoy Wasi Mikuna).

Lo mismo habría ocurrido con la Sociedad Ganadera Calipuy, “cuyos fondos, destinados a sobornos habrían sido encubiertos, bajo conceptos simulados de ‘asesorías en ventas’”.

El objetivo era hacerse de los contratos públicos de conservas cárnicas y otros que, tras distribuirse a nivel nacional, reportaron casos de intoxicación en menores.

“Lo que sigue es corroborar algunos dichos que nos han entregado a efectos de identificar a más presuntos autores o cómplices. Esta presunta organización habría partido de la empresa Frigoinca y cooptado a funcionarios de Qali Warma”, detalló Abia.