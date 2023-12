El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró improcedente la solicitud de vacancia presentada contra el gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, por el abogado Sergio Bobadilla Centurión.

VER MÁS: Cuestionan designación de William León como jefe de la oficina defensorial de La Libertad

Caso

“[...] debido a que el hecho descrito en la solicitud no configura ninguna de las causas de vacancia reguladas en la LOGR (Ley Orgánica de Gobiernos Regionales), en aplicación del principio de legalidad, corresponde declarar la improcedencia liminar de la presente solicitud. Por consiguiente, este órgano colegiado no puede trasladar dicho pedido, debido a que el citado principio - garantía del derecho sancionador exige que la conducta materia de sanción esté expresa, previa y claramente regulada en la ley, lo que no sucede en el caso de autos”, se indica en el Expediente N° 2023002978, emitido por el JNE.

De acuerdo con la solicitud presentada por Bobadilla, quien además ejerce la defensa del alcalde de Trujillo, Arturo Fernández, en algunas oportunidades, César Acuña debería “desempeñar su cargo a dedicación exclusiva, con la sola excepción de la función docente”, y en Madrid, España, ejercería “un cargo privado de apoderado solidario (entiéndase como GERENCIA GENERAL) de su nueva universidad constituida entre [el] 30 de marzo al 19 de abril del año 2023 bajo el nombre de UCV INTERNACIONAL MADRID SL [sic]”.