“Me voy con la frente en alto y considero que he hecho las cosas bien”, dijo este martes la hasta ayer presidenta del Congreso Lady Camones (APP), quien anoche fue censurada por el Pleno y no va más en el cargo. Esto, tras la difusión de audios donde se le escucha al fundador de Alianza para el Congreso, César Acuña, pedirle a Camones que acelere la aprobación de un proyecto de ley que lo iba a beneficiar.

¿De qué se trata este proyecto de ley en cuestión, quién lo presentó y por qué iba a beneficiar a César Acuña?

Proyecto para crear un distrito

El último fin de semana Epicentro TV difundió varias grabaciones que se hicieron durante una reunión de APP realizada el 30 de agosto pasado. Allí participaron militantes, congresistas de la bancada y César Acuña, actual candidato a la presidencia del Gobierno Regional de La Libertad.

En uno de estos se oye a Acuña Peralta presionar a Lady Camones y otros miembros de APP para agilizar la aprobación de un proyecto de ley que envió el Ejecutivo para crear el distrito Alto Trujillo en La Libertad.

“Ahorita ese proyecto de Alto Trujillo me va a favorecer a mí. Si eso lo generamos, esta semana tiene que sacar el dictamen de la Comisión de Descentralización, que lo manden y la semana que viene entra al Pleno y la siguiente se va Lady y entrega la ley a Trujillo”, señaló Acuña.

Cabe indicar que la legisladora Magaly Ruíz, de las filas de APP, es secretaria de dicha comisión.

En el diálogo filtrado también se oye a Camones respaldar el proyecto para crear Alto Trujillo, haciendo referencia a un acuerdo que había tenido previamente con el congresista Carlos Anderson sobre el proyecto Chavimochic. “Yo ya me comprometí con él (Anderson), pero él no ha logrado los votos. Entonces [...] no le va a ayudar, presidente, eso. Lo del Alto Trujillo creo que sí, es un tema popular”.

El proyecto en cuestión había sido presentado por el presidente Pedro Castillo y el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, el pasado 26 de agosto, cuatro días antes de la reunión de APP donde se grabaron los audios.

El Ejecutivo envió a Camones el proyecto que crea el distrito Alto Trujillo el pasado 26 de agosto.

El proyecto de Ley de Creación del distrito de Alto Trujillo se encuentra actualmente en la Comisión de Descentralización del Congreso, donde debe aprobarse antes de llegar al pleno del Congreso.

Camones y Acuña investigados

Por este caso tanto Camones como Acuña serán investigados, la primera por la Comisión de Ética Parlamentaria y el segundo por el Ministerio Público, que inició una investigación preliminar contra el candidato por el presunto delito de tráfico de influencias.

La fiscalía también realizó una diligencia para recabar información en las oficinas de la Comisión de Descentralización del Parlamento.

Además, el Jurado Especial Electoral (JEE) de Lima Centro, del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), dispuso recabar información sobre los audios protagonizados por la expresidenta del Congreso, a fin de evaluar si incurrió o no en violación al principio de neutralidad electoral.

Camones solo duró un mes y 11 días en el cargo y es la segunda presidenta del Congreso en ser censurada por el Pleno en los últimos 22 años. La primera fue Martha Hildebrandt, en noviembre del 2000, acusada de manejar el Parlamento de manera autoritaria.

