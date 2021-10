Lady Camones, integrante de Alianza para el Progreso (APP), deja clara la postura de su bancada ante la proximidad del voto de confianza del Gabinete Vásquez. También sugiere al Gobierno mirar “a otras políticas casas”.

¿Cuál fue el resultado de la reunión de APP con la premier?

Fue una reunión bastante cordial donde ella manifestó sus buenas ganas de trabajar en coordinación con el Legislativo. Cada uno de los colegas en esa reunión le alcanzó la problemática de sus regiones. Ella tomó nota y manifestó que había tomado una fecha para su presentación, que es el 25, y que esperaba que nosotros pudiéramos apoyarla evaluando el contenido de su plan de Gobierno.

¿Y cuál es su postura? ¿A favor o en contra de la confianza?

La posición de nosotros ahora es escucharla. Si bien es cierto, hay algunos puntos que cuestionamos (como la designación de Barranzuela), la mayoría de la bancada de APP está con esa predisposición de querer empezar ese trabajo conjunto con el Ejecutivo. Debemos escuchar sus mensajes son los lineamientos y ver si solucionan este problema del Ministerio del Interior porque eso también se hizo conocer el día de la reunión: El descontento de tener un ministro cuestionado y que no tiene la capacidad técnica ni moral para ese cargo.

¿La premier le dijo que estaría evaluando la salida de Gallardo y Barranzuela?

De Gallardo no hablamos, de Barranzuela sí. Se le solicitó que evaluara y ella manifestó que Castillo tenía a todos los ministros -inclusive a ella- en permanente evaluación, pero se comprometió a hablar con Castillo para alcanzarle nuestro reclamo.

¿La postura de APP está sujeta a este reclamo?

Esperamos que la atienda porque hasta ese día no se conocía el tema de la fuga de “Los Dinámicos”. Ahora sabemos que él (Barranzuela) de hecho debe tener un tipo de responsabilidad porque se ha demorado una semana en cerrar las fronteras. Esa es una seria y directa responsabilidad del ministro del Interior. Entonces, hay motivos más que suficientes (para su salida), la situación se ha tornado bastante complicada. No perdemos la esperanza de que antes del 25 Castillo o ella como premier asuma su liderazgo y presente una posición frente al presidente y decida de una vez el retiro del ministro.

¿Cree que mella la imagen del Gabinete el ministro Barranzuela?

Claro que sí. De eso estamos convencidos. Se nos haría a nosotros en el Congreso mucho más fácil poder evaluar una política de Gobierno de un Gabinete que no venga con personas cuestionadas. Si permanece Barranzuela en este Gabinete hasta el día de la presentación, el día 25, los cuestionamientos van a partir de todas las bancadas.

¿Las bancadas buscan que Barranzuela se vaya para recién dar el respaldo al Gabinete? ¿Es así ?

Claro, al menos es la posición de nosotros. Dos puntos importantes: Primero, escuchar el contenido del plan de Gobierno y, segundo, esperamos que se resuelva antes de la presentación el retiro de Barranzuela.

¿Cómo toma el intento de Pedro Castillo de designar a Ricardo Belmont como asesor?

Saludo que no se le haya elegido. Necesitamos personas menos cuestionadas. Dentro del Gobierno los extremismos no ayudan.

¿Por qué insiste en el Gobierno en colocar a personas cercanas a cargos importantes como es el caso de Richard Rojas?

Me gustaría tener una respuesta para que se nos quite la gran duda del por qué al Estado le gusta hacerse el harakiri de designar a personas que lo único que hacen es restarle en vez de sumar. Invoco al presidente a que mire otras casas políticas. Si no encuentra idoneidad en Perú Libre, que vea en otras casas políticas.

¿Se debe hacer uso de la vacancia presidencial en este contexto?

Lamento mucho que tengamos algunos colegas que estén manifestando o expresando un deseo de vacar al presidente. Creo que se tienen que fortalecer ambas figuras: La presencia del presidente como representante del Ejecutivo y la institucionalidad del Legislativo. No se puede hablar de una manera tan irresponsable de cerrar el Congreso o vacar al presidente sin un fin que lo justifique.

Hace unas tres semanas usted dijo -en un contexto diferente- que de ser necesario se debería optar por la vacancia presidencial...

Sí, en un extremo, pero como la última decisión que se debería tomar, habiendo agotado todos los medios para que el país tenga una gestión como merece, esa debe ser la última opción. Era otro contexto y teníamos a un premier que lejos de apostar por el país, lo único que hacía era amenazar y amedrentar al Poder Legislativo.