Lady Camones, vicepresidenta del Congreso, comentó que el presidente de la República, Pedro Castillo debe renunciar a su cargo debido ha que demostrado un “desinterés por el país”, también pidió la salida de Héctor Valer, quien asumió el último martes la presidencia del Consejo de Ministros.

“Se le puede poner el mejor Gabinete, pero el problema es el presidente. Seguimos error tras error, llevando al país al abismo, creo que es hora de que haga un mea culpa y renuncie . Es lamentable por la población que lo eligió”, dijo a la prensa antes de ingresar al Congreso.

“Héctor Valer no debió llegar al Congreso y tampoco a la Presidencia del Consejo de Ministros, no tiene compromiso con el país, lo más lamentable es que el presidente no diga nada, ha hecho perder la paciencia a todos”, agregó.

“Lamentablemente, la incapacidad del presidente hace que se desinterese del país, cree que él va a solucionar los problemas. Deberían renunciar ambos, Castillo y Valer”, dijo.

Cabe indicar que el nuevo jefe de Gabinete Valer Pinto ha negado que haya ejercido violencia contra su familia. En esa línea dijo estar dispuesto a someterse a una prueba psicológica para descartar que sea alguien violento.

Sin embargo, un parte policial da cuenta de que su hija lo denunció por haberle dado una golpiza en su casa de San Borja.

El nuevo Gabinete debe pedir asistir al pleno del Congreso para pedir el voto de confianza dentro de los primeros 30 días de su juramentación.

Por su parte, el mandatario Castillo Terrones se encuentra en Brasil sosteniendo una agenda de trabajo con el mandatario de este país, Jair Bolsonaro.

