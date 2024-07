El abogado penalista, Luis Lamas Puccio, señaló que el proceso penal contra la excandidata presidencial, Keiko Fujimori tiene que resolverlo el Poder Judicial y no el Tribunal Constitucional.

En entrevista a Canal N, Luis Lamas Puccio indicó que el Tribunal Constitucional no puede emitir pronunciamientos de fondo sobre si la lideresa de Fuerza Popular es culpable o inocente. “El Tribunal Constitucional no puede emitir pronunciamiento de fondo en el sentido si la señora Keiko es o no penalmente responsable respecto a los hechos que motivan este proceso”, indicó.

“Hay que respetar las formas y las formas han sido respetadas y este es un tema de fondo, es un tema que tendrá que ser resuelto por el Poder Judicial y no por el Tribunal Constitucional, porque si no implicaría que la justicia constitucional estaría invadiendo la justicia penal ordinaria”, agregó.

Más temprano, el fiscal coordinador del equipo especial del caso Lava Jato, Rafael Vela, considera que el Tribunal Constitucional (TC) podría afectar el desarrollo del juicio oral contra Keiko Fujimori.

Para el fiscal Rafael Vela se trata de una estrategia de Keiko Fujimori para impedir el desarrollo del juicio. Además, recordó que en febrero último ya fue presentado una demanda similar ante el TC que incluso está pendiente de evaluación.

“Es parte de la estrategia de evitar que el juicio oral continúe. Está claramente determinado. Nosotros (el fiscal José Domingo Pérez y él) hace una semana estábamos lidiando con la posibilidad de ser suspendidos de nuestros cargos y eso es para afectar el desarrollo del juicio oral”, dijo en RPP.

Rafael Vela subrayó el actual Tribunal Constitucional tiene un origen político, y que la bancada de Fuerza Popular votó en el Congreso por la elección de varios de sus miembros. “De cualquier manera siempre hay que estimar la génesis del Tribunal Constitucional. El TC nace sobre la base de un acto político, de decisión del Congreso y el partido Fuerza Popular tiene una bancada activa que ha votado además dentro de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional”, señaló.

Keiko Fujimori

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, busca anular el juicio en su contra por el caso Cócteles, acudiendo a la máxima instancia judicial del país.

A través de un recurso de habeas corpus, Keiko Fujimori solicitó al Tribunal Constitucional anular las imputaciones en su contra por presunto lavado de activos y crimen organizado, por la recepción de presunto dinero ilegal de la constructora Odebrecht y empresarios nacionales.

Fujimori fue incluida en el proceso Lava Jato por supuestos aportes ilícitos a sus campañas electorales de 2011 y 2016. Enfrenta un pedido fiscal de 30 años de cárcel por lavado de dinero, organización criminal, falsa declaración, falsedad genérica y obstrucción a la justicia.

TE PUEDE INTERESAR: