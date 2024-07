Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides, aseguró este miércoles 17 de julio, que acudirá como testigo en el juicio por lavado de activos que enfrenta Keiko Fujimori, debido a supuestos aportes ilegales a sus campañas electorales.

“Sí, tengo que acudir, es mi obligación y es parte de la colaboración que tengo con la justicia. Estoy colaborando con el esclarecimiento de todos los hechos, sin distinción alguna. No soy un operador político. Si el Poder Judicial tiene a bien citarme, yo acudiré”, declaró Villanueva a la prensa.

“Me ratifico en todo lo que yo he manifestado porque estoy diciendo la verdad y es una sola. No tengo que retractarme en aquello que mencioné sobre el señor [José Domingo] Pérez. Ahora mismo venimos de dar unas declaraciones sobre ese tema. Lamentablemente, el doctor solo vino a una diligencia y luego ya no vino. No conozco la razón”, sostuvo.

Junto a su abogado, Luis Capuñay, Jaime Villanueva expresó que su testimonio data desde la incorporación del magistrado al Equipo Especial Lava Jato, que solicita 30 años de cárcel para la lideresa de Fuerza Popular al señalarla como cabecilla de una organización criminal.

La defensa de Fuerza Popular, Christian Salas, informó que Villanueva declararía para demostrar que el proceso contra Keiko Fujimori fue “sobredimensionado” y “armado”; no obstante, la defensa legal del exasesor señaló que brindaría una “información distinta”.

“Que no se entienda que no cuenta con información del caso Cócteles, sino que no cuenta con información que proporcione el doctor Salas, sino una información distinta”, manifestó Capuñay.

El colaborar eficaz se declaró sorprendido de que el abogado de Fuerza Popular lo haya ofrecido para intervenir durante el juicio, que tiene a más de 40 acusados.

“Por deducción, reconoce que lo que estoy diciendo es verdad, por eso mismo me propone como testigo. Implícitamente, está aceptando que estoy diciendo la verdad en todos los otros casos, incluso el que incluye a su patrocinada”, refirió.

