Cuatro años después de ser destituido por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), tras relacionársele con el caso Los Cuellos Blancos, el Tribunal Constitucional (TC) decidió que Tomás Gálvez retome el cargo de fiscal supremo en el Ministerio Público (MP). La entidad determinó que la JNJ vulneró el debido proceso en el caso del entonces integrante de la Junta de Fiscales Supremos. Pese a la decisión del TC, Gálvez mantiene en suspenso su retorno a la Fiscalía. Su precandidatura presidencial en un partido que él mismo lidera, al que deberá renunciar de retomar sus funciones, es un factor clave en la toma de dicha decisión.

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha saludado su eventual reincorporación ¿Qué opinión le merece su liderazgo al frente del MP?

En realidad, los detalles de su gestión no los conocemos. Hay algunas cosas que publica la prensa (...) Ha respaldado a los fiscales Domingo Pérez y Rafael Vela, a quienes debería cambiar. Antes creímos que sería distinto con (Juan Carlos) Villena, (al que) lo maniataron, prácticamente. Al parecer, también con Espinoza está sucediendo. No hay posibilidades de que se inicie una reforma del MP. La entidad tiene una deslegitimación total.

La labor de la Fiscalía está bajo la lupa, principalmente, el accionar de los fiscales Pérez y Vela en el Equipo Especial Lava Jato…

Las acusaciones (en el Caso Cócteles) se devolvieron varias veces (...) Hay un evidente ánimo, una voluntad de encubrimiento (de dichos fiscales) a los funcionarios y a estas empresas (...) No es solo un trabajo cuestionable, estos señores han favorecido y siguen favoreciendo a esta empresa. En el caso Lava Jato no han logrado ni investigado nada. ¿Qué tenían que investigar? Los grandes megaproyectos de donde salió el dinero y quiénes eran los que cobraron ese dinero. Como distractor ¿qué iniciaron? una investigación de financiamiento de campañas electorales. Eso no era delito en ese momento. Lo dije en el 2019 y dijeron que estaba obstruyendo el trabajo del equipo de fiscales.

Debería retirarse, entonces, al fiscal Pérez del Caso Cócteles…

No pueden seguir a cargo de esa investigación, más bien tiene que investigarse (su actuación) (...) Aquí hay voluntad de encubrimiento. (Pérez) no puede continuar para seguir haciéndolo. Que se cambie el fiscal para que el caso pueda enrumbar o, en todo caso, corregir las irregularidades que él no va a querer corregir. Ellos han traído el mayor desprestigio y deslegitimación al MP. Todos en la Junta de Fiscales Supremos están altamente influenciados. Razones para sacarlos hay de sobra. El problema es que también hay razones vedadas, oscuras y, tal vez, delictivas para que no lo hagan.

Hace poco se condenó al expresidente Ollanta Humala y el caso estuvo a cargo del fiscal Germán Juárez del Equipo Especial…

Siempre he confiado en el Dr. Juárez Atoche y he sacado cara por él. Sé que hace un buen trabajo. Me preocupa la lentitud con que se ha llevado el caso, pero la sobrecarga también puede ser un factor. Si se ha llegado a una condena, asumo que el fiscal ha demostrado su pretensión y la comisión de los delitos imputados, pero el detalle no lo conozco.

Hubo quejas por la vocería del MP a cargo de Víctor Cubas ¿Los fiscales no deberían declarar a la prensa?

Las investigaciones son reservadas. Ese vocero está ahí para engañar y para distraer a la gente. Cuando (un caso) está en juicio oral ya es público. Sale Pérez a llorar porque no lo dejan hablar porque esa era la parte principal de su trabajo: declarar a la prensa para estar en la escena política, como una estrella de televisión (...) Lo que queremos es resultados. Si hay una investigación, el trabajo eficaz es que termine en los plazos. Si se investigaba debidamente, interviniendo las oficinas, levantando el secreto de las comunicaciones y demás, estaba resuelto. Pero ellos buscaron la colaboración eficaz donde los supuestos colaboradores daban información sobre otros, no sobre ellos (los investigados).

Ha sostenido, más de una vez, que el MP necesita una reforma institucional…

El MP tiene una Ley Orgánica de 1981 con la Constitución del 79, todo ha cambiado menos esta ley que estableció una gestión vertical que ya no tiene por qué ser así. En su momento fue razonable, pero ahora se tiene que democratizar la toma de decisiones y contar con sistemas especializados, comandados por un fiscal supremo, en donde se establezcan criterios claros que respondan a cuando continúa la investigación, se suspende o se archiva. No dejarlo al libre albedrío de cualquier fiscal que puede ser provisional, que entra hace un mes o dos a la institución. También tienen que revisarse las leyes y política criminal porque hay un montón de leyes que no son útiles, pero están vigentes. Se presta también a la manipulación, en parte, por el Congreso.

¿La Fiscalía de la Nación no debería investigar sino gestionar?

Claro. Sí tienes un sistema de Lavado de activos, hay un fiscal supremo que lo comanda. Entonces, cuando se trata de un alto funcionario, pues que lo vea el fiscal supremo y así sucesivamente. La Fiscalía al estar investigando casos concretos se expone y se presta a la persecución. Hay que recordar que el ejercicio de la Fiscalía de la Nación tiene un componente político, seamos conscientes de eso.

¿Tiene en curso algún proceso penal o procedimientos en la ANC o en la JNJ?

En la JNJ, no; procesos penales tampoco. Tengo una acusación constitucional que me hizo Patricia Benavides.

Tomando en cuenta su precandidatura presidencial ¿Está definida su reincorporación a la Fiscalía?

Un grupo de amigos y especialistas me propuso hacer el partido Peruanos Unidos ¡Somos libres! No puedo decirles ‘No, ahora por mi interés personal me voy a la Fiscalía Suprema y quédense ustedes’. El lunes o martes vamos a tener una reunión con todo el equipo, a nivel nacional, y ahí vamos a decidir qué es lo mejor. Ahí estaré tomando la decisión.