Los padres de familia de alumnos del colegio Independencia Americana, de Arequipa, lanzaron huevos a la congresista María Agüero, esto luego de los insultos que emitió la parlamentaria en contra de los estudiantes, días antes.

El hecho ocurrió horas antes de las 10:00 de la mañana. La legisladora acudió a la institución sin previa invitación y tampoco con alguna comunicación anticipada a la dirección.

Según informó el personal docente, la congresista acudió al colegio para pedir disculpas a los estudiantes. Sin embargo, en declaraciones para Correo, los alumnos informaron que Agüero salió sin disculparse, ante la negativa del plantel educativo.

En paralelo, los padres de familia del colegio de varones convocaron a un plantón en los exteriores del colegio a las 11:00 horas. No esperaban que la legisladora llegase al colegio tras sus declaraciones. Varios le increparon e incluso le lanzaron huevos.

Como se sabe, la congresista de Perú Libre informó en una entrevista que no se siente arequipeña y trataba de ocultar su origen cuando se encontraba en Estados Unidos, país al que ingresó como ilegal.

“Cuando a mí me decían, ¿de dónde eres?, yo sentía ese cortocircuito y decía de dónde digo, porque no puedo decir que soy cusqueña porque estaría mintiendo, pero no puedo decir que soy arequipeña, porque no me siento arequipeña”, se le escucha a Agüero en la entrevista realizada en el 2021.

La legisladora reveló que sus hijos estudiaron en los colegios Independencia Americana y Micaela Bastidas, instituciones educativas a las que menospreció por ser públicas.

“La gente se horrorizaba porque decía, cómo los traes de Estados Unidos, de haber estudiado en Beverly Hills y los vas a llevar ahí, donde los ambulantes llevan a sus hijos, que cortan caras, son lesbianas y que son delincuentes”, palabras que desató la indignación en Arequipa.

Durante su accidentada visita, la parlamentaria estuvo acompañada en todo momento de Edson Flores Valencia, coordinador parlamentario de María Agüero en Arequipa, quien, según Punto Final, recibió transferencias bancarias por S/ 27 150 por parte de César de la Cruz, exasesor de la legisladora y señalado de recolectar el dinero que los trabajadores de la congresista fueron obligados a entregar.





