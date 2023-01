Las constantes protestas y bloqueos en carreteras a nivel nacional que persiguen propiciar el caos y desestabilizar la gestión de la presidenta de la República, Dina Boluarte, tienen graves consecuencias para las familias del país.

Las afectaciones son graves en las áreas de Salud y Educación (ver ángulos), pero están teniendo un impacto inmediato en el precio de los alimentos, y las pérdidas en turismo y producción que significan la reducción en los puestos de trabajo, disminución de ventas y bajos ingresos.

La economía del país se desploma ante el jaqueo irracional de hordas que atacan a la propiedad pública y privada.

Los bloqueos en diferentes vías del país afectan el normal desarrollo de las actividades. Foto: Yorch Huamaní

AL BOLSILLO

La convulsión social que vive el país ya experimenta una afectación directa en el bolsillo de los ciudadanos.

De acuerdo con el ministro de Economía, Alex Contreras, las consecuencias de las manifestaciones podrían provocar incrementos en los precios.

“El mayor impacto en las protestas se está generando en tema de precios; por eso es que habría un aumento, pero sería temporal”, informó.

En declaraciones a la prensa, el titular del MEF explicó que muchos inversionistas internacionales observan que en la actualidad los bonos peruanos tienen un bajo precio, lo que significa oportunidades de inversión.

Sin embargo, afirmó que la economía del país es frenada por la conflictividad social y existen sectores muy afectados como el turismo.

“El mayor impacto económico se ha dado en la zona sur”, precisó.

Al respecto, John González, presidente de la Cámara del Comercio en Cusco, sostuvo que las pérdidas económicas diarias en esa región bordean los 2 millones de soles.

Esa cantidad incluye pérdidas en hoteles, restaurantes, guías de turismo, transporte y toda la cadena de trabajadores.

En ese sentido, dijo Gonzáles, también se afectan los agricultores, porque ellos son los proveedores de insumos para las cadenas hoteleras y los restaurantes.

En declaraciones a Canal N, González estimó que se han perdido más de 50 millones de soles en lo relacionado a cadena de turismo en los primeros 22 días de enero, todo como consecuencia de las manifestaciones.

Las afectaciones se dan por las cancelaciones que hasta el momento ascienden al 80% en el mes de enero.

Sin embargo, añadió que las pérdidas del turismo podrían incrementarse cuando inicie la temporada alta si es que las manifestaciones no se detienen.

“En abril es la temporada alta en Cusco, entonces perdemos entre 3 y 3.5 millones de soles diarios en ese mes. Esta suma todavía es mayor si tomamos en cuenta junio, donde la afluencia turística es mayor”, sostuvo.

En esa región, la afectación al empleo es directa, pues más de 20 mil cusqueños del sector turismo perderían sus trabajos en el primer trimestre del año, si es que las protestas se mantienen.

En tanto, la situación tampoco es optimista para Ica.

En la región, muchas empresas se han perjudicado por los continuos bloqueos, lo que ha desencadenado en que por lo menos el 60% de las agencias de turismo hayan quebrado.

Los precios de los productos podrían incrementar debido a las constantes manifestaciones.

PÉRDIDAS

Así como las manifestaciones afectan gravemente el turismo y, en consecuencia, la economía del país, también se ve perjudicada la producción.

De acuerdo a información de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) proporcionada a Correo, la problemáticas de las protestas se ve reflejada en los 700 millones de soles en pérdidas de producción. A esto se le suman las pérdidas diarias de S/400 millones que tienen las minas.

Al respecto, Jesús Salazar, presidente de la SNI, señaló que la convulsión social hace que el crecimiento se detenga.

“Nuestro país no puede retomar el crecimiento de décadas pasadas y eso lamentablemente pasa factura en temas sociales. No se puede hablar de desarrollo social si la economía no crece, la economía debe seguir creciendo en nuestro país”, dijo Salazar en Canal N.

Asimismo, otro sector golpeado son los microempresarios.

De acuerdo con Jorge Solís, presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (Fepcmac), el panorama es sombrío, pues los préstamos no avanzan debido a que las micro y pequeñas empresas tienen dificultades para el cumplimiento de sus obligaciones.

“Hoy día solo el 50% de los clientes de las cajas municipales que están en el sur están pagando sus créditos”, precisó.

Por ello, sostuvo que necesitan un apalancamiento de S/1,000 millones, lo que permitirá otorgar S/10,500 millones en préstamos para mejorar la situación.