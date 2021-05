Esta tarde, el líder político Leopoldo López participó en el conversatorio “Amenazas a la democracia”, en la que también estuvieron presentes compatriotas suyos para exponer sus experiencias tras la crisis migratoria que surgió en ese país ante la dictadura.

Durante su intervención en el evento, López trajo a colación la situación de países de las diferentes regiones del mundo, en los que-consideró- la democracia se ve afectada.

“Me refiero a países tan poderosos como China, Rusia, Turquía, Irán, Cuba, cada uno de con sus herramientas y con distintos mecanismos y de acuerdo a distintos intereses que tienen, todos conciben en socavar la democracia en América Latina. Si no vemos eso, no estamos viendo la realidad de lo que está sucediendo en la política geomundial”, indicó.

Asimismo, advirtió las consecuencias de decidir por “un modelo de autocracia, comunismo y populismo”, por lo que se vio en la necesidad de emitir su experiencia como venezolano.

“Nosotros venimos del futuro, nosotros venimos de la consecuencia de ese modelo. Le podemos decir cómo es ese país si se aplica el modelo de la autocracia, el comunismo, populismo y estatismo. Ese país es oscuro, no hay alimentos, no hay medicina, seguridad, oportunidades. La única certeza que se tiene es que probablemente no se puedan conseguir alimentos ni medicinas al día siguiente o la semana siguiente”, sostuvo.

“Tenemos la responsabilidad de decirles lo que ha sucedido en nuestro país. Esperamos que Perú pueda corregir todos sus errores, porque no ha sido un modelo perfecto, como no ha sido en ningún país de América Latina, pero si algo ha tenido es la posibilidad de mantenerse en democracia”, agregó.

Asimsimo, Paulina Facchin, activista venezolana y perseguida por Nicolás Maduro, también fue parte del conversatorio y brindó su testimonio, invitando a la reflexión al momento de emitir un voto.

“Venezuela es el modelo a no seguir. El 6 de junio hay que tener un voto pensando en el país, en el futuro, pensando en la libertad, en la democracia. Hugo Chávez nunca dijo que nos iban a expropiar. Ni me dijo que me iban a secuestrar dos veces y que me iban a amedrentar en mi casa. Mi hija vino a conocer la democracia en el Perú”, dijo Facchin.