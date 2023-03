Un factor clave para que el gobierno de México otorgue asilo político a la exprimera dama Lilia Paredes ha sido el respaldo expreso que el presidente de dicho país, Andrés Manuel López Obrador, ha mostrado hacia el golpista Pedro Castillo, incluso desde antes que este sea vacado como mandatario.

Un eventual cambio en el escenario político en el 2024, año en que se realizarán las elecciones federales en México, podría jugar en contra de la esposa de Castillo Terrones.

Si el actual presidente mexicano no apunta a la reeleción -no ha adelantado- o su partido pierde en dichos comicios, un nuevo gobierno podría retirar el asilo político otorgado a Paredes Navarro, según expertos.

En México, la docente cajamarquina recibe una serie de consideraciones y beneficios que le otorga la ley como refugiada en dicho país junto a sus menores hijos. Estos incluirían, además del acceso a los servicios de salud y educación, derecho al trabajo y apoyo económico mensual.

DETALLE. La exprimera dama Lilia Paredes viajó, en compañía de sus hijos, a México tras recibir el asilo político concedido por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El hecho ocurrió el 21 de diciembre del 2022. Un día antes el Gobierno peruano había otorgado salvoconducto a la esposa de Castillo Terrones y sus dos hijos.

En un comunicado, la Cancillería incluso recalcó no existe persecución política en el país y que impera el Estado de derecho, la separación de poderes y el respeto a las garantías de la administración de justicia. Y precisó que la investigación preparatoria que se le sigue a Paredes está referida a la presunta comisión de un delito común.

La exprimera dama es señala por la Fiscalía de integrar una supuesta organización criminal junto a Castillo Terrones.

No obstante, el sector señaló que el otorgamiento del salvoconducto “se realiza con reserva del derecho que asiste al Estado peruano de solicitar la eventual extradición”, en caso de que las autoridades judiciales lo requieran.

Según se conoció después, Paredes Navarro y su familia habían permanecido en la embajada de México en Lima desde el 7 de diciembre de dicho mes, fecha en que el expresidente Pedro Castillo fue detenido en flagrancia por los presuntos delitos de rebelión y conspiración a raíz del fallido intento de golpe de Estado.

En dos semanas, la esposa del exmandatario cumplirá tres meses viviendo en México, país donde el derecho al asilo político está regido por la Ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político.

La norma prevé principios y criterios para proteger al asilado, como la no devolución, la no discriminación, interés superior del niño, unidad familiar, no sanción por ingreso irregular y confidencialidad.

Dada su condición como refugiada, Paredes Navarro también goza de derechos y obligaciones previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los acuerdos que haya firmado y ratificado el país a nivel internacional sobre derechos humanos.

Entre los derechos fundamentales garantizados por el Estado se encuentran el recibir apoyo de las instituciones públicas; recibir los servicios de salud; recibir educación y, de ser el caso, el reconocimiento de sus estudios.

También está previsto el ejercer el derecho al trabajo, “pudiéndose dedicar a cualquier actividad, siempre que sea lícita, sin perjuicio de las disposiciones jurídicas que resulten aplicables en la materia”.

Así como el obtener el documento de identidad y viaje expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores; y el documento migratorio que acredite su condición de estancia como residente permanente.

Días atrás, la periodista mexicana Ariadna García reveló -en Panamericana- que Paredes Navarro cuenta con protección dada por el Gobierno de AMLO y choferes asignados para su movilización en la ciudad.

En enero pasado, el dominical Contracorriente reveló -con fuentes de la Cancillería mexicana- que la familia de Pedro Castillo recibe $ 10 mil dólares mensuales, como parte del asilo dorado, otorgado por el presidente de dicho país Andrés Manuel López Obrador.

Se informó que en los primeros días de su arribo a México, Lilia Paredes y sus dos menores hijos se hospedaron en el Hotel Intercontinental, de cinco estrellas.

Según Contracorriente, en dicho hotel, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México tiene a su disposición dos suites de lujo. Una de ellas le fue entregada a Paredes y sus hijos.

Posteriormente fueron trasladados a una casa propiedad de la Cancillería mexicana ubicada en una zona acomodada. Luego, fueron reubicados a otra residencia para que vivan de manera permanente.

¿trabas?. Es preciso señalar que una eventual solicitud de extradición de Paredes Navarro en enmarcará Tratado de Extradición entre la República del Perú y los Estados Unidos Mexicanos del 2021.

No obstante, de acuerdo a la normativa de México, en caso se presente un pedido de extradición de un refugiado, la Cancillería de dicho país notificará a la Secretaría de Gobierno, instancia que deberá pronunciarse si la solicitud es acorde o no con la salvaguarda del principio de no devolución.

Esta opinión se hará llegar también al juez de conocimiento en el caso antes de que emita un pronunciamiento jurídico del caso.

POSTURA. En diálogo con Correo, el internacionalista Juan Velit sostuvo que el gobierno mexicano que preside Andrés Manuel López Obrador mantendría el asilo político que le concedió a la exprimera dama Lilia Paredes.

Ante la consulta de si el asilo concedido en diciembre del año pasado puede ser revisado o revertido por las autoridades mexicanas, Velit respondió que sería “muy difícil” teniendo en cuenta los nexos del gobierno de AMLO con Pedro Castillo cuando estuvo en el poder.

“Es muy difícil que el gobierno mexicano devuelva a la señora Lilia Paredes. Hay que recordar las intervenciones del entonces embajador de México en Perú, Pablo Monroy en la política interna del país. Él daba cuenta de todo a López Obrador de lo que pasaba”, dijo Velit.

Añadió que, al término de la gestión de López Obrador en 2024 y si no es reelegido, las nuevas autoridades del sistema de justicia mexicana podrían revisar las condiciones bajo las cuales se le otorgó asilo a Lilia Paredes y retorne al Perú.