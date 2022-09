En Lima Metropolitana vive uno de cada tres peruanos (30% de la población total) y Lima representa la mitad de la riqueza del país (entre el 48% y el 52% del PBI peruano, dependiendo de la importancia del precio de los metales en cada año concreto). Por lo tanto, Lima es vital para el normal desarrollo de la economía y la sociedad peruanas.

Yo fui elegido candidato de Juntos por el Perú (JP) a la Alcaldía de Lima Metropolitana en una reñida contienda electoral interna. Fuimos el único partido que tuvo dos listas para Lima, todo el resto de partidos, presentaron listas únicas, de forma que las elecciones internas fueron pseudodemocráticas. En cambio, en JP fui elegido por escasos cinco votos de diferencia contra la que oficialmente era la lista favorita. Y en dicha elección, totalmente democrática, ganamos diciendo la verdad: Gonzalo Alegría defiende una postura centroprogresista.

¿En qué consiste mi propuesta? ¿Cuáles son mis ideales políticos? Fácil, yo quiero aplicar una política pragmática, soy economista y sociólogo, ambas carreras por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), donde además fui profesor nombrado de economía muchos años, además de alto directivo de banca, alcanzando el puesto de subdirector general del cuarto banco de España por aquel entonces, el Banco Atlántico.

Finalmente trabajé en la City, en Londres, la segunda plaza financiera del mundo, como marketing manager de la Pan-european Division de Lloyd’s TSB, el cuarto banco de Inglaterra.

He vivido fuera del Perú casi tres décadas, estudiando cómo funcionan las inversiones en casi 39 países (que he visitado por motivos de trabajo). He residido en seis países y he trabajado en tres idiomas (español, inglés y francés). Y, de repente, decidí volver. Con gran dolor para mi familia europea, que me declaró la guerra desde entonces, una guerra a muerte, incomprensible y muy cruel hacia mí. Mi exesposa española aplicó la legislación ibérica del divorcio exprés, y a mis espaldas me quitó casi todo en 29 días, alegando que no sabía dónde estaba, cuando todos, hasta las autoridades del Consulado de España en Lima, sabían que yo estaba registrado y plenamente ubicable, ya que era candidato a la Alcaldía de Lima por AP.

La del 2010 fue una campaña muy dura, porque mi exmujer, me separó para siempre de mi hijo aplicando tristes estrategias de “alejamiento familiar” hasta ahora.

EL “CAMBIO NECESARIO”. China es un país políticamente comunista (dictadura de partido único) que, no obstante, ha liberalizado amplias zonas de su economía (el triángulo del Yangtsé o río amarillo), de forma que, como digo yo siempre: gobierna su economía con la mano derecha (competitividad, productividad y globalización comercial) y, al mismo tiempo, gobierna su sociedad con la mano izquierda (igualdad de oportunidades, modelo de redistribución de la renta). El éxito chino es incuestionable ya que ha logrado sacar de la pobreza, más de 800 millones de personas en tiempo récord.

Lo mismo hay que hacer en el Perú, pero en democracia, y es posible lograrlo. Muchos países que han estado mucho peor que nosotros lo han logrado.

El Perú es un país extremadamente injusto, donde no hay una igualdad de oportunidades reales. ¿Qué hay que hacer por el Perú? Liberalizar de verdad la economía, crear oportunidades para todos (desde ambulantes y mototaxistas, a emprendedores y pequeños y medianos empresarios) y hacer que el Estado, equilibre a los ciudadanos para que todos puedan prosperar en igualdad de condiciones. Pero, para ello, hay que declararle la guerra a muerte a la corrupción. Una “asquerosa” corrupción que nos hace perder al año 24,000 millones de soles, según estimaciones de la propia Contraloría.

