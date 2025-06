Una grave acusación enfrentan los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y, en particular, su vicepresidenta María Teresa Cabrera. Francisco Távara, miembro de la JNJ que se abstuvo de participar y votar sobre la nulidad de la destitución de Patricia Benavides, denunció un “reglaje” por parte de sus compañeros.

Versión

De acuerdo al magistrado de la JNJ, las sospechas se iniciaron luego que se cambiara a su chofer, en reiteradas oportunidades, en un marco de treinta días. El propósito de dichas gestiones, indicó, sería mantenerlo bajo vigilancia permanente.

“En un mes, me cambiaron a cuatro conductores. Y se hablaba de reglaje. Ahora me entero que el conductor que tengo actualmente lo puso la vicepresidenta para que informe todos los días a dónde voy y con quien me reúno. Eso se llama reglaje”, manifestó a Canal N.

En otro momento, cuestionó que el titular de la JNJ, Gino Ríos, solicitara información a la Fiscalía sobre posibles denuncias o procesos en su contra.

En ese contexto, aseveró que son, “fundamentalmente”, el presidente y la vicepresidenta del organismo quienes buscan sacarlo del cargo.

“No he recibido amenazas de muerte, pero sí he tomado conocimiento de que están preparando ciertas situaciones mediáticas para mellar mi imagen (...). Creo que me ven como un estorbo para ellos, por no conseguir esto (votación en el caso de Patricia Benavides) por unanimidad”, puntualizó.

Razones

De otro lado, Távara señaló que no debieron votar a favor de la nulidad de la sanción que tenía Patricia Benavides debido a que el caso se encuentra judicializado.

“Si hubiese participado y tenido que votar en este delicado tema, mi voto hubiese sido en consecuencia con la comunicación que estaba cursando y sobre todo decir: no puedo declarar la nulidad acá porque está judicializado, en primer lugar”, expresó en RPP.

También relató que le dijo a Ríos Patio que el caso tenía carácter de cosa decidida y había una resolución del pleno de la JNJ anterior que había sido objeto de reconsideración y había sido desestimad. “ Hubo pedidos de nulidad también declarados improcedentes, entonces le dije que estamos en un caso de cosa decidida y argumenté que eso no se podía ver”, añadió.

Entre tanto, el congresista Elías Varas (Juntos por el Perú-Voces del Pueblo) presentó una denuncia constitucional contra seis de los siete miembros de la JNJ. El recurso alcanza a Ríos Patio, Cabrera Vega, Jaime de la Puente Parodi, Víctor Chanduví, Germán Serkovic Gonzalez y César Galindo Sandoval por votar a favor de la restitución de Benavides en el MP, tanto en su condición de fiscal suprema como fiscal de la Nación.