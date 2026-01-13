El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, cuestionó al presidente de la República, José Jerí, por los escasos avances en la lucha contra la inseguridad ciudadana.

El cuestionamiento se produce en un contexto en el que un sector de transportistas ha convocado a un paro para el 14 de enero, ante los asesinatos de conductores a manos de bandas criminales.

“Ya la luna de miel se acabó. En el tema de inseguridad ciudadana no hay acciones concretas y la gente se harta. Yo lo quiero mucho al presidente Jerí pero que me haga caso, que invierta en inteligencia de una buena vez, que no espere otro gobierno porque hay plata, pero esa plata tiene que ir a inteligencia”, sostuvo a la prensa.

López Aliaga propuso al jefe de Estado la creación de pequeños escuadrones de élite dedicados a atender las llamadas y los casos vinculados a las extorsiones.

“Esas llamadas tienen que ir a la central de inteligencia que tenga capacidad de chuponeo de las líneas telefónicas del Tren de Aragua y demás delincuentes, y que de una buena vez se firme un tratado con Estados Unidos, con El Salvador, por ejemplo, para llevarse a esos delincuentes, asesinos del Perú y, también lo que no se pueda llevar fuera, pues a la selva. Que haga caso, que escuche un poquito más. Le estamos dando cosas [ideas] muy concretas”, manifestó.

JNE evaluará este jueves 15 continuidad de las candidaturas de Rafael López Aliaga y Mario Vizcarra

La audiencia pública virtual del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se llevará a cabo este jueves 15 de enero desde las 8:30 a. m., en la que se decidirá si continúan en la contienda electoral los candidatos presidenciales Mario Vizcarra, de Perú Primero, y Rafael López Aliaga, de Renovación Popular.

El máximo organismo electoral evaluará la apelación de Perú Primero respecto a la candidatura presidencial de Mario Vizcarra, que había sido declarada improcedente en primera instancia.

El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 tomó esta decisión al declarar fundadas tres tachas presentadas por Jeanpier Valverde, Luis Miguel Caya y Edwin Huamaní, quienes argumentan que la condena por peculado del hermano del expresidente Martín Vizcarra representa un impedimento para su participación en las Elecciones Generales 2026.

El segundo caso que analizará el Pleno del JNE se centra en la candidatura presidencial de Rafael López Aliaga, representante de Renovación Popular.

En su caso, dos ciudadanos —Estevens Sánchez y Víctor Gutarra— interpusieron tachas contra el exalcalde de Lima por un presunto incumplimiento de las normas de democracia interna. Si bien el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 las declaró infundadas en primera instancia por falta de pruebas suficientes, ambos apelaron el fallo, por lo que los expedientes fueron remitidos al Pleno del JNE, que resolverá en última instancia.

Según la programación de audiencias del JNE, cada expediente de apelación será sustentado de forma individual por la defensa legal o el abogado designado en cada caso ante los integrantes del organismo electoral.