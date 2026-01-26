Este lunes, Rafael López Aliaga solicitó la renuncia del presidente José Jerí, al cuestionar sus reuniones extraoficiales con el empresario chino Zhihua Yang y considerar que su gestión ha sido deficiente en materia de seguridad ciudadana.

“Yo le pediría la renuncia porque ya este señor ha puesto… Dense cuenta de que la Presidencia no es solo el señor Jerí, es el Perú, entonces no puede dar esa imagen y que tenga cada noche un nuevo video más (de sus reuniones con el empresario). ¿Vamos a tener 19 videos cada noche? Eso destroza la confianza del Perú. Él no entró para eso, entró para seguridad ciudadana y elecciones limpias. Sobre la seguridad, estamos igual o peor que con Dina Boluarte”, declaró a la prensa.

López Aliaga señaló que no cree en las encuestas recientes sobre las preferencias electorales y afirmó que su apoyo ciudadano es mayor al que muestran los resultados.

“No les creo nada (a las encuestadoras); felizmente tengo información distinta, recibo información del exterior, estamos entre 18%, 19% o 22% (en los sondeos); esa es la verdad”, expresó.

El candidato presidencial estuvo presente este lunes en el Cercado de Lima durante el lanzamiento del libro “¿Por-ki Rafael quiere ser presidente?”, una obra inspirada en su trayectoria de vida.