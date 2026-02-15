El candidato presidencial Rafael López Aliaga llegó a la provincia de Ica para reunirse con militantes de Renovación Popular en un mitin realizado en la explanada del mercado La Palma, acompañado de la congresista Norma Yarrow y otros candidatos al Congreso y al Senado.

Durante su intervención, López Aliaga se refirió a la situación de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica (UNICA) y aseguró que, de llegar al gobierno, eliminará las presuntas mafias que operarían al interior de la casa de estudios.

“Vamos a dedicarnos aquí a la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, vamos a eliminar toda mafia en esta universidad. En el examen de admisión van a entrar los mejores, no van a entrar pagando plata. Aquí se premia al alumno que se saca el ancho y que tiene derecho a ingresar en base a su mérito y no pagando coima a nadie”, afirmó el candidato durante el mitin.

Propuestas para el desarrollo de Ica

En materia de infraestructura, López Aliaga anunció planes para ampliar el suministro de agua en diversos sectores de la región, como Barrio Chino y La Tierra Prometida. Asimismo, adelantó inversiones orientadas a potenciar el turismo en la Laguna de Huacachina y la ejecución del tren de cercanías Ica–Lima, como parte de su propuesta de desarrollo regional.

En el ámbito social, el postulante señaló que un eventual gobierno suyo garantizará tres alimentos diarios para los menores de edad, además de dotar de tablets y conexión a internet satelital a los colegios del país.

También anunció el fortalecimiento de programas sociales como Pensión 65, con un pago mensual de 500 soles para los beneficiarios, así como el establecimiento de una pensión mínima de 500 soles en la ONP.

Mensaje anticorrupción

López Aliaga reiteró su compromiso de combatir la corrupción, señalando que el país pierde alrededor de 80 mil millones de soles debido a este problema. Sus declaraciones estuvieron orientadas a transmitir un mensaje de orden, meritocracia y desarrollo económico, con énfasis en proyectos estratégicos para Ica y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.

