El candidato presidencial de Ahora Nación, Alfonso López-Chau, reiteró que su reclusión en el penal de Lurigancho tenía como fondo su oposición a la dictadura de Juan Velasco Alvarado. Sin embargo, también reveló que haberlo confundido con un ladrón fue la causa de su detención.

En una entrevista para el portal La Mula, detalló que en su juventud integró la Jornada Estudiantil de Trabajo (JET), “una iniciativa de los movimientos juveniles peruanos que en ese entonces realizaban activismo político y trabajo popular”.

Arresto

López-Chau relató que el día de su detención se encontraba con un grupo de la JET, entre ellos alguien que era guardián de la Casa Grace. Indicó que esta persona los invitó a ingresar, pero antes de que lo hicieran llegó la Policía.

“Al comienzo nos confundieron con ladrones, pero luego detectaron, porque nos tenían fichados, que éramos de Jornada; allí las cosas se complicaron”, narró, sin abundar en detalles o precisar cuáles fueron los cargos de su intervención.

Posteriormente, fue trasladado al penal de Lurigancho. “Justo un mes después se promulgó la Ley de Amnistía para los presos políticos y todos los jóvenes de Jornada, así como muchos otros internos, recuperamos nuestra libertad”, narró.

Al respecto, el analista político José Carlos Requena sostuvo que esta revelación no afectaría la candidatura del exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), como sí lo hizo la columna en la que halagó al cabecilla terrorista Víctor Polay, en 1989.

“Va a ser un hecho anecdótico, más porque quienes en este momento van a votar por López-Chau están en el centro izquierda del espectro político”, dijo a Correo.

Sobre las razones por las que habría tardado en admitir su detención, Requena opinó que se podría tratar de “una descoordinación”. “No creo que haya habido una voluntad de ocultar algo”, agregó.