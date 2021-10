Paradero desconocido. A cuatro días de que el Poder Judicial dictara prisión preventiva, nadie sabe dónde se encuentran los cinco presuntos integrantes de “Los Dinámicos del Centro”, la organización criminal enquistada en el gobierno regional de Junín dedicada al trámite irregular de licencias de conducir a cambio del cobro de coimas, así como a la contratación de personas afines a Perú Libre.

Se trata de Arturo Cárdenas, alias “Pinturita”, mano derecha de Cerrón; Eduardo Reyes Salguerán, Waldys Vilcapoma, José Bendezú Gutarra, y Francisco Muedas Santana, sobre quienes el juez Jorge Chávez dictó detención preventiva por 36 meses a pedido del Ministerio Público.

Todos ellos tienen vínculos con el partido de gobierno, Perú Libre (ver infografía), y la fiscal Vanessa Díaz Ramos les imputa los delitos de organización criminal y cohecho pasivo propio.

Vladimir Cerrón es sindicado por la fiscal Díaz Ramos como presunto líder de “Los Dinámicos del Centro”.

BÚSQUEDA

Pese a que es un caso emblemático, ayer se supo que los prófugos no han generado el interés principal de la policía para capturarlos. El general PNP Roger Arista, jefe de la Macro Región Policial Junín, informó a Correo Huancayo sobre las medidas que viene tomando la institución para la captura de los hoy prófugos Dinámicos del Centro.

Arista destacó que, a la fecha, un total de 1,793 requisitoriados han sido detenidos en la región en los puntos de control ubicados tanto en la margen izquierda como derecha de la Carretera Central. “Tenemos seis puntos de control territorial: Morococha, La Oroya, Pachacayo, Jauja, Orcotuna, Cincos. Lo mismo por la margen izquierda, tenemos Morococha, La Oroya, Jauja, Apata, Concepción, San Jerónimo, Cajas, Quebrada Honda. Y lo mismo tenemos en Huancavelica”, sostuvo la autoridad.

En estos lugares, precisó, el mayor control se aplica entre las 5 y 11 de la noche.

Es decir, la Policía espera que “Los Dinámicos del Centro”, con antecedentes de no someterse a la justicia, se presenten en los puntos de control para ser capturados.

El oficial PNP añadió que no solo es en esta jurisdicción que se ha dispuesto la orden judicial de captura, sino en todo el territorio nacional. La Policía los puede detener incluso en el extranjero. Sí, cómo no.

INCIERTO

A pesar de que el general PNP asegurase que vienen poniendo énfasis en este caso, lo cierto es que no existe un plan especial para la captura de los presuntos Dinámicos del Centro: el trabajo policial se limita al que realizan a diario en su rutina.

Recordemos que, en junio pasado, el investigado Arturo Cárdenas Tovar, “Pinturita”, no fue ubicado por la policía cuando se le dictó orden de detención preliminar y, por el contrario, entró a la clandestinidad.

Solo reapareció después de que la jueza July Baldeón, denegara el pedido de prisión preventiva en su contra y de otros investigados del caso.

Luego, la cuestionada resolución que los dejaba libres fue anulada en segunda instancia por una sala superior y la investigación fue trasladada a la Fiscalía anticorrupción de Lima a fin de brindar mayores garantías a las pesquisas que comprenden al fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

“NADIE HA VENIDO”

El último viernes, Sonia Tovar Cárdenas, hermana de Arturo Cárdenas, dijo al portal Ojo Público que su hermano está en su vivienda y que ningún policía lo ha llegado a buscar.

“Ningún policía se ha acercado a la casa. La puerta está abierta aquí desde las seis de la mañana hasta las ocho de la noche (...). Él está aquí en su casa. Acaba de salir a almorzar con su esposa y su hijita”, aseguró Cárdenas.

La familiar del denominado “Pinturita” dijo poner las manos al fuego por su hermano y consideró que las investigaciones de la Fiscalía son injustas.

CRÍTICAS

Al respecto, el exviceministro del Interior Dardo López-Dolz calificó de “absurda” la estrategia que emplea la Policía para capturar a “Los Dinámicos del Centro” debido a que en el Perú hay carreteras que no cuentan con estas garitas policiales. Así, López-Dolz explicó, que “existen otras formas de salir del país, que no solamente involucran una salida por carretera”. En esa línea, dijo que el ministro del Interior, Luis Barranzuela, da la impresión de defender a los involucrados en este caso al no establecer otras estrategias mucho más rigurosas como la recompensas para detener a los requisitoriados.

De otro lado, cuestionó la designación de Barranzuela en la cartera del Interior porque, dijo, una persona no puede ser “abogado de una banda perseguida por la justicia y después ministro del Interior” dado que existiría un conflicto de interés.

”No puede haber esa incompatibilidad. Como abogado puede defenderlos, pero no puede asumir un cargo en el que tiene decisión sobre cómo se realizará la labor policial respecto a estas personas (a las que defendía). Eso es inaceptable en cualquier parte del mundo”, manifestó.

En tanto, explicó que todo ministro del Interior es informado sobre las detenciones policiales y que -bajo ese contexto- Barranzuela podría avisar a las personas involucradas en el caso antes de ser detenidas y “poner en riesgo” las investigaciones. “Es absurdo pensar que al haber sido abogado de ellos (Perú Libre) ahora vaya a perseguirlos”, concluyó.

Como se sabe, Barranzuela ejerció la defensa legal del partido de gobierno, de Vladimir Cerrón y el expremier Guido Bellido en la investigación por presunto financiamiento ilícito para la campaña presidencial del partido del lápiz.