El juez Richard Concepción Carhuancho enfrentará una investigación preliminar a manos de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

El magistrado es cuestionado por su supuesta demora al elevar una apelación, presentada por el investigado Mateo Castañeda, a una sala superior.

En detalle

Concepción desempeña labores en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria (Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada). Allí tuvo a su cargo el proceso por “Los Waykis en la Sombra”.

Mateo Castañeda, entonces procesado en ese caso, demandó al juez por una presunta demora para elevar su apelación contra su prisión preventiva a una sala superior. El recurso lo presentó en el Tribunal Constitucional (TC), que finalmente le dio la razón.

La sentencia no solo “exhortó” a Concepción Carhuancho a “no incurrir” nuevamente en dicha conducta, sino que también ordenó notificar el incidente a la JNJ. En este sentido, tras recibir la notificación, la Junta anunció ayer el inicio de una pesquisa.

El magistrado ha negado cualquier irregularidad. Explicó que el plazo de apelación se computa desde la notificación del acta escrita, no desde la audiencia oral. Esto de acuerdo a un precedente establecido por la Corte Suprema. En esa línea, aseveró que no se vulneraron los derechos de Castañeda.

Detalló a RPP que la resolución de prisión preventiva la dictó oralmente y alcanzó las 22 horas de grabación, cuya transcripción, necesaria para la notificación, quedó a cargo de un especialista de audiencia.

“El TC, en un caso similar, se ha pronunciado en sentido contrario (a mi caso)”, agregó, un argumento también esgrimido por el magistrado Manuel Monteagudo, del TC, en su voto en singular.